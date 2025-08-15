Mladi Slovenci brez možnosti proti Srbom, v soboto za tretje mesto

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je danes v Tbilisi Areni v Gruziji izgubila tekmo polfinala evropskega prvenstva proti Srbiji z 58:90. Ekipa, ki jo vodi Gregor Gornjec, bo tako v soboto (16.30) z Italijo igrala za končno tretje mesto, že z uvrstitvijo v polfinale pa so si Slovenci zagotovili nastop tudi na svetovnem prvenstvu do 17 let prihodnje leto.

Slovenci so se v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so pred tem zaključili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. Edini poraz do danes jim je prizadejala Francija, drugega pa še Srbija v polfinalu.

Srbi so bili boljši tekmec vse od prve do zadnje minute tekme. Po prvi četrtini so vodili s 26:17, ob polčasu že s 45:23. Tudi v nadaljevanju Slovenci niso razvili svoje igre, po treh četrtinah je bilo 67:44 za Srbe, ki so na koncu slavili nadvse prepričljivo z 90:58.

Igralec tekme je bil Ognjen Simjanovski s 24 točkami, 19 jih je zmagi Srbije prispeval Nikola Kusturica, 13 pa Petar Bjelica, ki je zbral tudi 12 skokov. V slovenski vrsti sta bila dvomestna le dva košarkarja, Nejc Rožnik s 14 in Lun Jarc z 12 točkami.

Srbi so skok dobili s 45:34, Slovencem je povsem odpovedal met za tri točke, iz dvajsetih poskusov so zadeli le dve.

V drugem polfinalu je Litva z 91:81 premagala Italijo, pri zmagovalcih so izstopali Gabrielius Buivydas s 17 točkami ter Kristupas Sabeckas in Lukas Šiškauskas s po 16 točkami.

Slovenci se bodo v soboto ob 16.30 tako z Italijani pomerili za končno tretje mesto, za naslov prvaka pa se bosta udarili Srbija in Litva.

Slovenska reprezentanca do 16 let: Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

EP v košarki do 16 let

Petek, 15. avgust:

