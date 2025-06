Spletnim stranem, ki uporabnikom ponujajo neposreden nakup zdravil, ki so v Sloveniji sicer dostopna le z receptom, ki ga izda zdravnik, se je najbolje ogniti v širokem loku, opozarja slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič. Nemogoče je vedeti, kaj natanko je v teh zdravilih, kdo je izdal dovoljenje za promet z njimi in kdo bo odgovarjal za morebitne zaplete ob uporabi teh zdravil, je posvaril.

Zakaj bi hodil do zdravnika, če lahko zaupaš prodajalcem zdravil na Facebooku?

Na družbenih omrežjih, pri tem prednjačijo Facebook, Instagram in TikTok, se že nekaj časa pojavljajo oglasi – pogosto so tudi zamaskirani v osebne zgodbe izmišljenih ljudi – za spletne trgovine, ki ponujajo nakup zdravil, ki se v Sloveniji sicer izdajajo z receptom.

Pri tem prednjačijo zdravila, kot je sildenafil, ki se uporablja za zdravljenje impotence in je bolj znano po tržnem imenu viagra, in v zadnjem času tudi semaglutid, znano tudi kot Ozempic, ki je postalo izredno priljubljeno zaradi učinkovitosti pri izgubi telesne mase, čeprav je v prvi vrsti namenjeno sladkornim bolnikom.

Primeri oglasov na družbenem omrežju Facebook, ki oglašujejo Ozempic oziroma uporabnike pozivajo k izpolnitvi vprašalnikov, s katerimi bodo ugotovili, ali so primerni kandidati za zdravljenje z Ozempicom. Na koncu sledi preusmeritev na spletno stran, kjer lahko kupijo "poceni" Ozempic brez recepta. Foto: Posnetek zaslona

"To je izjemno, izjemno nevarno"

Na nakupe zdravil na recept prek spleta, kjer nihče ne preverja, ali je kupcu zdravnik sploh izdal recept, je v sodelovanju z iniciativo Varni na internetu, ki deluje pod okriljem Arnesa, na družbenem omrežju Instagram opozoril slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič.

"Rad bi bil zelo direkten. Ne samo, da je nakupovanje zdravil, ki jih sicer dobiš na recept, prek spleta v Sloveniji prepovedano, je tudi izjemno, izjemno nevarno," je poudaril Zupančič.

Ne vemo, kaj je v njih in kdo jih je testiral

"Ko od zdravnika dobiš recept, najsi bo v fizični ali elektronski obliki, je ta zdravnik na receptu vedno podpisan, obstaja neka sledljivost in, to je zelo pomembno, neka odgovornost. Ko zdravilo, ki se sicer izdaja na recept, naročiš po spletu, velikokrat gre za kakšno zdravilo za impotenco, ne veš, kaj točno je v teh tabletah, kako so bile testirane, katera velika agencija za varnost zdravil je to sploh odobrila in kdo ti to priporoča oziroma kdo ti to prodaja – kdo bo odgovoren, če gre kaj zelo narobe," je opozoril infektolog.

Dodal je, da morebitni kupci takšnih zdravil ne tvegajo le svojega zdravja, temveč tudi zlorabo kreditne kartice. Takšna zdravila namreč zvečine prodajajo spletne strani, ki jih upravljajo v tujini, pogosto pa sploh ni znano, katero podjetje je v ozadju.

"Polagam vam na srce – če imate težave, če imate dvome, se obrnite na svojega zdravnika, na urgenco, če je nujno. Zaupajte ljudem, ki smo ure in ure študirali in točno vemo, kaj napisati sem gor, ter smo pripravljeni za to, kar napišemo, vedno tudi odgovarjati," je Zupančič pokazal na recept.

Primer naročila Ozempica na eni od spletnih strani, ki smo jo našli prek Facebooka – prodajalka nakup pogojuje s plačilom prek PayPala, pri čemer mora kupec kot vrsto plačila izbrati "nakazilo družini ali prijateljem". Zakaj so zahtevane takšne metode, je jasno – žrtev goljufije bo denar zelo težko dobila nazaj, v nekaterih primerih je to celo nemogoče ali pa postopek traja tako dolgo, da bo marsikdo raje odnehal in se sprijaznil z izgubo. Foto: Posnetek zaslona

Lahko ne dobite nič, lahko pa dobite ponarejena ali celo druga zdravila, kar je še nevarnejše

Kot so pred časom opozorili tudi v slovenski javni agenciji za zdravila in lekarniški zbornici Slovenije, zelo odsvetujejo nakup zdravil prek neznanih virov na spletu.

Kroži namreč veliko ponaredkov, obstaja pa tudi možnost, da zdravilo ne vsebuje oglaševane učinkovine, da je odmerek napačen, da vsebuje neznane ali nadomestne sestavine, strupene primesi, bakterije. Vse našteto lahko povzroči hudo poslabšanje zdravja, so posvarili.

Ozempic je zdravilo, ki se dobi le z receptom. Če vam ga na spletu kdo poskuša prodati brez recepta, je to znak, da se takšnemu trgovcu raje izognite. Foto: Shutterstock

Kupcem grozijo, da jih bodo prijavili, če ne bodo naročili in plačali zdravila

Spletna stran ScamAdvisor, ki sledi najrazličnejšim spletnim prevaram, medtem opozarja, da nekateri prodajalci zdravil na recept prek spleta kupcem, ki omahujejo pri naročilih ali pa nočejo plačati morebitnih dodatnih stroškov, ki si jih izmislijo prodajalci, grozijo, da jih bodo, če ne naročijo oziroma plačajo, prijavili različnim institucijam, ker zdravilo kupujejo brez recepta.

ScamAdvisor navaja tudi, da dosedanje izkušnje uporabnikov in uporabnic družbenih omrežij, ki so Ozempic, Viagro ali druga zdravila na recept nakupovale prek tovrstnih oglasov, segajo od nakupov zraka, saj naročenega niso prejeli, do prejemanja zdravil, ki so vsebovala drugačne odmerke od predpisanih ali celo druge učinkovine.