Razvpiti zagrebški taksist: Zaračunal bi ji lahko še več

Potem ko so hrvaški mediji pisali, da je taksist iz Zagreba prevaral turistko z Nove Zelandije in ji za 1,05 kilometra dolgo vožnjo zaračunal 1.506 evrov, so se za Jutranji list oglasile še druge stranke, ki so imele slabo izkušnjo z omenjenim taksistom. Po navedbah sogovornic so tarče taksista predvsem starejše ženske.

Po objavi zgodbe Novozelandke Carol Cowan, žrtve najdražje vožnje s taksijem v Zagrebu, ki je stala vrtoglavih 1.506 evrov, je uredništvo Jutarnjega lista prejelo še več podobnih zgodb strank, ki so se v zadnjih petih letih peljale s taksijem Ivana Madžarja.

Taksi operater Madžar je maja letos turistki z Nove Zelandije za vožnjo od glavne železniške postaje do Frankopanske ulice, kar znaša 1,05 kilometra, zaračunal 1.506 evrov namesto 150, po objavi članka v Jutarnjem listu pa ji je vrnil 1.350 evrov.

"Zaračunal bi ji lahko še več"

Prvo zgodbo je povedala bralka, katere mama se je z Madžarjevim taksijem peljala leta 2021. "Ura je bila 14.09. Mama je morala v bolnišnico Agram v Trnju zaradi omotice, ki jo je takrat mučila. Z Vodnikove ulice se je odpravila peš, a se je na glavni postaji vseeno odločila za taksi, saj je stara in ni imela moči," je povedala hči, ki se še vedno spominja materine izkušnje izpred štirih let. Povedala je, da je taksist materi zaračunal 70 kun, skoraj devet evrov za 2,5 kilometra dolgo vožnjo.

"To je bilo res veliko za njeno pokojnino, ki je bila takrat še manjša. Ko mi je povedala, koliko je plačala za taksi, sem se odločila poklicati gospoda Madžarja," je nadaljevala sogovornica.

"Poklicala sem ga, se predstavila in vprašala, ali je moji mami zaračunal preveč za vožnjo od glavne postaje do Agrama, na kar je odgovoril, da bi ji lahko, če bi hotel, zaračunal še več. Odložila sem slušalko," je povedala Zagrebčanka, ki nas je po klicu seznanila s pravili, ki jih morajo taksisti upoštevati. Bila je šokirana, ko je izvedela, da je oblikovanje cen prepuščeno taksi podjetjem.

Šest mesecev pozneje je usoda poskrbela, da je znova prišla v stik z Madžarjem. "Marca 2022 sem med sprehajanjem psa na pločniku zagledala majhno žensko torbico. Razmišljala sem, da bi šla mimo, a nekaj me je spodbudilo, da sem jo pobrala, misleč, da je morda za nekoga pomembna. V njej je bila denarnica z dokumenti, ki so pripadali ženski z enakim priimkom, kot ga ima taksist, torej Madžar. Izkazalo se je, da sem našla torbico in denarnico z dokumenti, ki so pripadali hčerki taksista."

"Takoj ko sem prišla domov, sem poklicala gospoda in mu povedala, da imam denarnico in da ji jo bom z veseljem vrnila. To sem tudi storila, vendar ga nisem pozabila spomniti, kdo sem in da je mojo bolno mamo ogoljufal za 70 kun. Ponudil mi je, da mi vrne denar, kar sem zavrnila. Želela sem le, da razmisli o svojem vedenju do ljudi," je še povedala hči upokojenke in dodala, da meni, da Ivan Madžar, ko išče stranke, meri na ženske, predvsem starejše.

Za 7,3 kilometra dolgo vožnjo 75 evrov

Druga zgodba, ki je prispela v uredništvo Jutarnjega lista, pa je novejša. "Bilo je jutro, med 7.30 in 8.00, na dan Thompsonovega koncerta. Zamujala sem v službo in na glavni postaji stekla v prvi taksi," je povedala gospa, katere cilj je bila stavba A1 na Žitnjaku, ki je oddaljena približno 7,3 kilometra.

"Prispela sva na cilj, želela sem plačati s kartico. Vzel je napravo in rekel, da je cena 75 evrov. Bila sem šokirana," je dogajanje opisala gospa, ki ni hotela plačati tako visoke cene, na kar ji je Madžar ponudil 60 evrov gotovine, brez računa. "Bilo me je strah. Nisem hotela, da bi mi delal sceno pred službo, zato sem mu dala denar in izstopila iz avtomobila. Ves dan sem se počutila slabo, prevarana, nemočna," je pojasnila. Dodala je, da je naslednji dan za vožnjo iz Zagreba do Paga plačala 35 evrov, dan prej je za isto pot z Boltom, torej 7,5 kilometra, plačala 7,5 evra.