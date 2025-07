Podjetnik je v petek nekaj po 17. uri obvestil policijo, da je dobil elektronsko sporočilo v imenu ene izmed slovenskih bank s povezavo za t. i. selitev računa na novo platformo. Povezavi je sledil in v nadaljevanju so mu neznanci z bančnega računa podjetja dvignili več kot 100.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kot so še zapisali na policiji, v zadnjem obdobju obravnavajo večje število različnih spletnih goljufij, med drugimi tudi take, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd., pogosto pa se končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev.

"Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo," so zapisali. Spletni kriminalci po ugotovitvah policije postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Zato opozarjajo, da bodo sodobni spletni prevaranti storili vse, da se dokopljejo do denarja in/ali bančnih podatkov, pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

Vse informacije je treba nemudoma posredovati policiji

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in oškodovanje čim prej prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

Policija prosi vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. "Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje," pozivajo na policiji.

Več preventivnih nasvetov je dostopnih na spletnih straneh policije, Varni na internetu in Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost.