Kraje koles očitno niso več omejene na temne kotičke parkirišč. Tatovi postajajo vse bolj drzni. Dva zapisa, ki sta v zadnjih dneh zaokrožila po družbenih omrežjih, pričata o tem, kako daleč so pripravljeni iti nekateri posamezniki.

Samo preizkusiti je hotel kolo in se odpeljal

Gal Sakne je 3. julija 2025 okoli 17.30 v Trzinu doživel trenutek, ki ga ne bo pozabil. Sogovornik, star med 50 in 60 let, ki je trdil, da kupuje kolo za sina, ga je prosil, naj mu kolo pripelje na ogled. Na naslovu Motnica 1 v Trzinu ga je pričakal gospod v črni majici, kavbojkah, s torbico Nike in obližem čez obrv. Ko je rekel, da bi rad "samo malo sprobal, kako teče", se je usedel na črno-sivo Pinarello Dogma F – in se ni več vrnil.

"Bil sem v šoku, vse je delovalo kot normalen dogovor, a očitno gre za profesionalca. Kolo je zelo redko in hitro prepoznavno. Vsaka delitev objave lahko pomaga," pravi Sakne, ki je dogodek nemudoma prijavil policiji.

Drzna kraja kar iz trgovine – in še fotografija zmikavta

V drugem primeru ni šlo za lažno zgodbo o sinu ali testno vožnjo z dovoljenjem. V trgovini Športni center Grašca v Naklem so nepridipravu stopili na prste na najbolj sodoben način – z javnim sramotenjem. Gospod z brado (poimenovan "Sivobradi") si je samovoljno izbral električno kolo Scott Patron eRide 900 2025 L, ga odpeljal iz trgovine in preprosto izginil.

"Spoštovani g. Sivobradi, tega kolesa nimamo v testni floti, niti v samopostrežnem oddelku – ker tega oddelka sploh nimamo," so zapisali iz trgovine in ob tem objavili tudi fotografijo pobeglega kolesarskega entuziasta. Ob tem so svoje sledilce pozvali k deljenju objave, v zameno za koristne informacije pa obljubili nagrado.