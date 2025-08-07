Nova tatvina nakita, takšen je osumljenec

Jeseniške policiste so v sredo popoldne obvestili o tatvini nakita v eni izmed prodajaln na območju Jesenic. Storilec se je v prodajalni zanimal za nakit, ga dobil na vpogled, nato pa z njim pobegnil iz prodajalne.

Storilec je star okoli 25 let, svetlo rjavih las s svetlimi prameni in rahlo zaraščen v predelu brade oziroma obraza.



V nosu je imel uhan.



Oblečen je bil v belo majico (trenirko) in je govoril slovensko.



Na zgornji strani desne dlani je imel dva tatuja, domnevno s poslikavo pasje tačke in vrtnice.

Jeseniški policisti prosijo vse, ki bi po opisu prepoznali to osebo ali bili očividci dogodka, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, telefon 04/582 13 00 ali na interventno št. 113 ali anonimni telefon 080 1200.

V Mariboru ukradli za več 100 tisoč evrov nakita

Mariborski policisti še obravnavajo vlom v poslovni prostor v Mariboru, ki se je zgodil konec prejšnjega tedna in v katerem so za zdaj še neznani storilci odnesli večjo količino nakita. Lastnike so oškodovali za več 100 tisoč evrov.