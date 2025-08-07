Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
7. 8. 2025,
9.04

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
očividec policija ropar iskalna akcija prodajalec Jesenice tatvina

Četrtek, 7. 8. 2025, 9.04

19 minut

Nova tatvina nakita, takšen je osumljenec

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Policist | Policisti zbirajo obvestila o storilcu in dejanju ter bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.   | Foto STA

Policisti zbirajo obvestila o storilcu in dejanju ter bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.  

Foto: STA

Jeseniške policiste so v sredo popoldne obvestili o tatvini nakita v eni izmed prodajaln na območju Jesenic. Storilec se je v prodajalni zanimal za nakit, ga dobil na vpogled, nato pa z njim pobegnil iz prodajalne.

Storilec je star okoli 25 let, svetlo rjavih las s svetlimi prameni in rahlo zaraščen v predelu brade oziroma obraza.

V nosu je imel uhan.

Oblečen je bil v belo majico (trenirko) in je govoril slovensko.

Na zgornji strani desne dlani je imel dva tatuja, domnevno s poslikavo pasje tačke in vrtnice. 

Jeseniški policisti prosijo vse, ki bi po opisu prepoznali to osebo ali bili očividci dogodka, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, telefon 04/582 13 00 ali na interventno št. 113 ali anonimni telefon 080 1200. 

V Mariboru ukradli za več 100 tisoč evrov nakita

Mariborski policisti še obravnavajo vlom v poslovni prostor v Mariboru, ki se je zgodil konec prejšnjega tedna in v katerem so za zdaj še neznani storilci odnesli večjo količino nakita. Lastnike so oškodovali za več 100 tisoč evrov.

Policijski trak
Novice V Mariboru ukradli za več sto tisoč evrov nakita
Krožišče Valeta
Novice S krožišča na Valeti ukradli vse rože
bronasti kip Viktorja Volčjaka
Novice Pred bolnico Franja ukradli doprsni bronasti kip Viktorja Volčjaka
očividec policija ropar iskalna akcija prodajalec Jesenice tatvina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.