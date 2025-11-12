Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
12. 11. 2025,
14.16

Policija aretirala 21- in 24-letnika. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj.

slovenska policija, policija, policijski kombi | Kot so ugotovili, sta osumljenca oškodovancem obljubljala ugodna posojila, v zameno pa zahtevala, da sklenejo naročniška razmerja pri mobilnih operaterjih in jima izročijo mobilne telefone. | Foto Shutterstock

Kot so ugotovili, sta osumljenca oškodovancem obljubljala ugodna posojila, v zameno pa zahtevala, da sklenejo naročniška razmerja pri mobilnih operaterjih in jima izročijo mobilne telefone.

Foto: Shutterstock

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so 10. novembra zaradi utemeljenih razlogov suma storitve več kaznivih dejanj goljufije in izsiljevanja odvzeli prostost 21-letnemu moškemu z območja Maribora in 24-letnemu moškemu z območja Pesnice pri Mariboru.

Kot so ugotovili, sta osumljenca oškodovancem obljubljala ugodna posojila, v zameno pa zahtevala, da sklenejo naročniška razmerja pri mobilnih operaterjih in jima izročijo mobilne telefone. Svojih obljub glede ureditve posojil nista izpolnila, pri tem pa sta pridobila več kot 20 tisoč evrov premoženjske koristi.

Nekatere oškodovance sta tudi izsiljevala, naj sklenejo naročniška razmerja in jima izročijo telefone oziroma sklenejo hitra posojila za nakup vozila in drugih predmetov. Policija je pri osumljencih izvedla hišno preiskavo in zasegla predmete, ki bodo uporabljeni kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

Po končanem predkazenskem postopku bo na mariborsko okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba, so dodali.

