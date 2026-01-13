Pouk na srednji zdravstveni šoli v Rakičanu po petkovem napadu poteka normalno, dijakom in zaposlenim pa je zagotovljena vsa potrebna strokovna podpora, je povedala ravnateljica šole Zlatka Lebar. Sodišče v Murski Soboti pa je potrdilo, da je dijak po napadu v priporu v enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor.

Kot je poudarila Lebar, so se na šoli na dogodek odzvali takoj. Zunanje strokovne službe so jih kontaktirale že v petek, pomoč pa so ponudili Center za duševno zdravje in druge ambulantne službe zdravstvenega doma. "Za zaposlene smo že v petek organizirali delavnico in pogovor z zunanjimi strokovnjaki," je pojasnila in dodala, da imajo vsi tudi možnost individualnih obravnav, če bi jih potrebovali.

Po njenih besedah do zdaj ni seznanjena, da bi kdo od zaposlenih potreboval dodatno individualno pomoč, so pa strokovne delavnice že izvedli v razredih, iz katerih sta bila vpletena dijaka, v prvem in četrtem letniku. Dijakom so ob tem predstavili tudi kontakte za individualno podporo, saj so njihova doživljanja dogodka različna, je povedala.

Anketa med dijaki

Na šoli so med dijaki izvedli tudi anketo, s katero so preverjali njihove občutke na dan dogodka, doživljanje varnosti, čustvene odzive ter zaznavanje podpore in obveščanja v šoli. "Odgovori kažejo zelo različen razpon doživljanja, od močnih stisk do bolj umirjenih odzivov, kar je glede na različnost posameznikov pričakovano," je povedala Lebar. Dodala je, da bodo na podlagi analize anket v prihodnjih dneh po potrebi organizirali dodatne pogovore, zlasti v nižjih letnikih.

Ravnateljica je ob tem izpostavila tudi odziv dijakov in zaposlenih v času dogodka. Po njenih besedah so se dijaki, zlasti v višjih letnikih, zelo zrelo in odgovorno odzvali, zaposleni pa so v razredih umirjali situacijo in skrbeli za varnost, dokler policija ni končala postopkov. "To so bili zelo težki trenutki, saj nihče ni imel popolnih informacij," je poudarila.

Pouk na šoli po njenih navedbah od začetka tedna poteka normalno. Izostanki so minimalni in primerljivi z običajnimi, predvsem iz zdravstvenih razlogov. K temu je po njenem mnenju prispeval tudi konec tedna, ki je dijakom omogočil, da so dogodek predelali v domačem okolju. "Upamo, da bomo lahko precej normalno nadaljevali šolsko delo, ob zavedanju, da psihična obremenitev še obstaja in da je podpora ključna," je sklenila.

Dijak prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota je namreč v petek zjutraj z nožem poškodoval dijakinjo četrtega letnika. Osumljenega mladoletnika, starega 15 let, so policisti prijeli v okolici šole in ga pridržali, v nedeljo pa je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti zoper njega odredil 30-dnevni pripor. Napadena dijakinja je bila lažje poškodovana.