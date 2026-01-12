Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
9.41

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
kriptovaluta goljufija Policijska uprava Maribor

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 9.41

55 minut

Spletna goljufija: ženska iz okolice Maribora ostala brez 47 tisočakov

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Spletna prevara, online scam, goljufija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mariborski policisti so bili obveščeni o spletni goljufiji, v kateri je bila ženska iz okolice Maribora oškodovana za okoli 47 tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Oškodovanka iz okolice Maribora se je odzvala na klic neznanca in si po njegovem priporočilu na telefon naložila aplikacijo za oddaljen dostop ter vlagala finančna sredstva.

Na koncu je ostala brez 47 tisoč evrov, so sporočili s PU Maribor.

Osredotoči se na cesto, policijska akcija, Agencija za varnost prometa (AVP)
Novice Policija bo nadzirala uporabo mobilnih telefonov med vožnjo
slovenska policija, policija, policijsko vozilo, avtomobil
Novice Novo: po napadu z nožem se je z mladoletnikom zgodilo to
kriptovaluta goljufija Policijska uprava Maribor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.