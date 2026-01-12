Mariborski policisti so bili obveščeni o spletni goljufiji, v kateri je bila ženska iz okolice Maribora oškodovana za okoli 47 tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Oškodovanka iz okolice Maribora se je odzvala na klic neznanca in si po njegovem priporočilu na telefon naložila aplikacijo za oddaljen dostop ter vlagala finančna sredstva.

Na koncu je ostala brez 47 tisoč evrov, so sporočili s PU Maribor.