Ponedeljek, 2. 3. 2026, 13.16
0 minut
Svojci pogrešajo 73-letnega Ivana Kržana iz Maribora. Ste ga videli?
Svojci pogrešajo 73-letnega Ivana Kržana iz Maribora. Pogrešanega so nazadnje videli v nedeljo, 1. marca, na območju Maribora, so sporočili s Policijske uprave Maribor.
Pogrešani je visok 165 centimetrov, ima kratke lase, temne oči, svetlo polt in sive brke ter nosi očala. Oblečen je bil v črno jakno in modre džins hlače.
Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.