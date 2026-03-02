Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

2. 3. 2026
13.16

0 minut

Thermometer Blue 0

Policijska uprava Maribor pogrešan

0 minut

Svojci pogrešajo 73-letnega Ivana Kržana iz Maribora. Ste ga videli?

R. K.

Thermometer Blue 0
Ivan Kržan

Foto: policijska uprava Maribor

Svojci pogrešajo 73-letnega Ivana Kržana iz Maribora. Pogrešanega so nazadnje videli v nedeljo, 1. marca, na območju Maribora, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pogrešani je visok 165 centimetrov, ima kratke lase, temne oči, svetlo polt in sive brke ter nosi očala. Oblečen je bil v črno jakno in modre džins hlače. 

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policijska uprava Maribor pogrešan
