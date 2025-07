Temperature se bodo močno dvignile. Najbolj vroče bo jutri.

Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Proti večeru bo od zahoda naraščala koprenasta oblačnost. Predvsem v zahodnih krajih lahko zvečer ali v prvem delu noči nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Do jutra se bo postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Jutri se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija

Jutri bo sončno. Čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, medtem ko v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha in nevihta. V večjem delu Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Clezija.

V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne se bodo na zahodu Slovenije začele pojavljati plohe in nevihte. Jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V prvi polovici dneva se bodo še pojavljale plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Vročina bo prehodno nekoliko popustila.

Tudi morje se bo znova ogrelo

Temperatura morja je v teh dneh okoli 25 stopinj Celzija in je običajna za sredino julija. Tako bo morje v prihodnjih dneh omogočalo osvežitev ob postopno bolj vročem vremenu. V naslednjem tednu se bo ob višjih temperaturah tudi morje znova ogrelo.