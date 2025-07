Zbudili smo se v deževno jutro. Kaj nas čaka?

Po nekoliko nestanovitnem začetku tedna se Slovenija postopoma pomika proti bolj sončnim in toplim dnem. Vremenoslovci napovedujejo pretežno oblačno sredo z občasnimi padavinami, a že v petek in soboto nas znova čaka več sonca.

Danes bo v večjem delu Slovenije prevladovalo oblačno vreme. Več jasnine bo le na Primorskem, kjer lahko pričakujemo tudi posamezne nevihte. Občasne krajevne padavine bodo mogoče po vsej državi, napoveduje Agencija RS za okolje (ARSO).

Veter bo ponekod zapihal iz severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldanske temperature bodo večinoma med 19 in 24 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bodo povzpele do 30 stopinj Celzija.

Noč na četrtek: plohe, nato delna razjasnitev

V noči na četrtek se bodo krajevne plohe in nevihte znova nekoliko okrepile, a bodo do jutra večinoma ponehale. Vremenska slika se bo nato delno razjasnila, po nižinah pa bo ponekod nastala jutranja megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Četrtek: delno jasno z možnostjo popoldanskih neviht

Jutri bo vreme sprva delno jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v vzhodnih krajih lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, ob obali lahko znova dosežejo do 30 stopinj Celzija.

Vremenska slika pri sosedih

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo občasnih padavin. V Istri, Kvarnerju in sosednji Italiji so mogoče posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

V četrtek se bo povsod delno razjasnilo, nekoliko kasneje predvsem vzhodno od Slovenije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti in popoldanskih ploh bo severno in vzhodno od nas. Ob Jadranu bo večinoma pihala šibka burja.

Petek in sobota prinašata več sonca

Po besedah vremenoslovcev se bo vreme proti koncu tedna izboljšalo. V petek bo večinoma sončno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblačnosti. Sobota bo pretežno jasna.

Jutra bodo še nekoliko sveža, čez dan pa bo postopoma topleje. Vse kaže na prijeten in sončen konec tedna.