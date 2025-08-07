Se poletje vrača? Takole kaže. #animacija

V deželo se vrača bolj poletno vreme, napoveduje Arso. Danes in jutri bo večinoma jasno in vse topleje, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V Alpah še lahko nastane kakšna ploha, šibka burja na Primorskem pa bo ponehala. Lahko pričakujemo vročinski val, podoben junijskemu?

Še topleje bo jutri. Z jutranjih od deset do 15 stopinj (do 17 na Primorskem) se bo ogrelo na 29 stopinj oziroma vse do 32 stopinj Celzija.

Za konec tedna bomo imeli sončno vreme. Temperature bodo spet izrazito poletne, vse do 35 stopinj Celzija, na Primorskem se lahko ogreje tudi za kakšno stopinjo več.

Vreme bo v prihodnjih dneh idealno za obisk gora, kjer bodo tudi temperature prijetnejše. Tako bo v petek na nadmorski višini 1.500 metrov sredi dneva okoli 20, na 2.500 metrih pa okoli 15 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa vendar opozarjajo, da je treba zaradi visokih temperatur na turo vzeti več tekočine in zaščito pred soncem, saj je UV-indeks v gorah še vedno devet.

Vroče bo vsaj še en teden

"Seveda je vremensko dogajanje še negotovo napovedovati, vendar trenutno kaže, da bo vročinski val trajal vsaj do konca prihodnjega tedna," je povedal Blaž Šter, dežurni prognostik na Arsu. Temperature bodo presegale 30 stopinj Celzija. "Vsekakor izrazite osvežitve v prihodnjem tednu ni pričakovati. Še bolj vroče bo na Primorskem, kjer bodo zaradi šibkih vzhodnih vetrov temeperature presegale 35 stopinj Celzija," dodaja.

Se vrača zgodba iz letošnjega junija?

Nas čaka primerljivo močan vročinski val, kot smo ga doživeli letos junija? "Vroče bo, predvsem na Primorskem bo podobno kot takrat, vendar pa je pomembna razlika v sušnih razmerah, ki so nas pestile v juniju. Ohladitev, ki je sledila julija, je prinesla tudi precej padavin, zato je veliko vlage tako v tleh kot v rastju, to pa blaži vročino. Ker pa bo zrak sicer suh, se bo nekoliko hitreje ohlajal, zato bodo tudi noči nekoliko bolj sveže," pojasnjuje Šter.

Vremenska slika

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se zadržujejo nad severno Evropo. K nam postopno doteka vse bolj suh in topel zrak.

V teh vročih dneh se bomo lahko ohladili v morju, ki ima ob slovenski obali med 22 in 23 stopinj Celzija, še bolj pa v Blejskem jezeru, ki ima 21,5 stopinje, in hladnem Bohinjskem jezeru, katerega temperatura ne presega 18 stopinj Celzija.