Opozorilo: bliža se vremenski preobrat #animacija

Danes nas čaka še en sončen in vroč poletni dan, najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 28 in 32 stopinjami Celzija. Vendar se bo vreme začelo spreminjati – v večernih urah bo od severa postopno naraščala oblačnost.

Ponoči prihajajo prve padavine

Zaradi večje oblačnosti se bodo v nočnih urah, predvsem v severnih krajih, začele pojavljati krajevne padavine. Gre za uvod v spremembo, ki bo v sredo bistveno zaznamovala vremensko dogajanje pri nas.

Sreda bo oblačna in deževna

V sredo bo prevladovalo oblačno vreme, več jasnine bo le na Primorskem. Dež se bo čez dan okrepil in s severa razširil nad večji del Slovenije. Ponekod bodo nastajale tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bodo opazno nižje – večinoma od 17 do 24 stopinj Celzija. Ob morju bo topleje, ob šibki burji lahko do 30 stopinj Celzija.

Vreme pri sosedih: nevihtno na severu, sončno ob Jadranu

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes še pretežno jasno s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Proti večeru bo v severnih krajih naraščala oblačnost, v Alpah pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte.

V sredo se bo vremensko poslabšanje nadaljevalo tudi tam – padavine in nevihte bodo zajele večino območja, razen jugovzhodnih krajev in severnega Jadrana, kjer bo še vedno pretežno sončno in suho. Ob obali bo zapihala šibka do zmerna burja.

Kratkotrajno poslabšanje z jasnejšimi nadaljevanji

V noči na četrtek bo dež večinoma ponehal, nebo se bo zjasnilo. Po nižinah lahko pričakujemo tudi nekaj jutranje megle. Četrtkovo dopoldne bo dokaj sončno, popoldne pa se bo znova pojavila spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami.

Petek bo znova sončen, jutro pa prijetno sveže.