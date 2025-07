"V novi sezoni bomo v našem dresu gledali tudi ameriškega košarkarja Victorja Baileyja. Veseli smo, da nam ga je uspelo prepričati z našo košarkarsko zgodbo. Verjamemo, da smo pripeljali kakovostnega igralca, ki bo v prihajajoči sezoni zelo pomemben člen naše ekipe," je povedal direktor KK Krka Jure Balažić.

"Navdušen sem nad to priložnostjo in se že veselim dela ter uspešne sezone," pa je ob podpisu pogodbe dejal Victor Bailey mlajši. Rojen je bil v Dallasu, svojo pot pa je nadaljeval na treh ameriških univerzah: Oregon, Tennessee in George Mason. V študentski ligi NCAA je v petih sezonah (2017–2023) odigral 157 tekem.

Poleti 2023 se je preselil v Evropo. Najprej je igral za Leuven Bears v Belgiji (2023/2024), nato pa dve sezoni nastopal v Nemčiji: najprej za Karlsruhe Lions (2023/2024), nato za Niners Chemnitz (2024/2025). V svoji prvi sezoni v Nemčiji je osvojil naslov prvaka, sam pa je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finalne serije. V sezoni 2024/2025 je z Niners Chemnitz dosegel šesto mesto po rednem delu lige, bil je prvi strelec ekipe s povprečjem 15,2 točke na tekmo. Z nemškim moštvom je nastopal tudi v Fibini ligi prvakov.

Krka je prejšnji teden predstavila tri okrepitve. Njihov novi člani so postali Leon Šantelj, Mario Ihring in Sukhmail Mathon. Poslovili pa so se od Bradyja Skeensa in Tiborja Mirtiča.