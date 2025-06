Za Cedevito Olimpijo šteje le naslov, za Krko že finale nagrada

Finalista sta v polfinalu prepričljivo odpravila svoja tekmeca. Ljubljančani so bili z 2:0 v zmagah boljši od Term Olimia, Dolenjci pa so brez izgubljene tekme izločili Ilirijo. V finalu bo imela prednost Krka, saj Cedevita Olimpija ni sodelovala v rednem delu lige OTP banka. Morebitna peta tekma je tako na sporedu 12. junija v Novem mestu.

"Zavedamo se, da smo v vlogi favorita, vendar hkrati spoštujemo tekmeca, ki nas je v tej sezoni že nekajkrat namučil. Želim, da bo finale minil v športnem vzdušju in da bo na tekmah čim več gledalcev," je na novinarski konferenci v prostorih OTP banke, ki bo tudi naslednje tri sezone pokrovitelj državnega prvenstva, povedal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

Foto: Luka Kotnik "Mi smo v tej sezoni izpolnili pričakovanja in cilje. Nastop v finalu lige OTP banka je za nas nagrada. Veselimo se obračuna s Cedevito Olimpijo in upamo na presenečenje," pa je dodal kapetan Krke Jan Špan.

Cedevita Olimpija se bo v finalu potegovala za 22. naslov državnega prvaka in petega v nizu. V tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so Ljubljančani osvojili zadnjih dvanajst lovorik, tako da imajo priložnost za četrto zaporedno trojno krono. Poraza v finalih domačih tekmovanj ne poznajo od 2020, ko so v pokalu Spar izgubili proti Kopru Primorski, zadnji finale, ki so ga izpustili, pa je bil v pokalu Spar 2021, ko jih je v polfinalu izločila kasnejša zmagovalka Krka.

To je bila hkrati zadnja lovorika, ki so jo osvojili Novomeščani. Ti so sicer sedemkratni državni prvaki, štirikrat so bili najboljši v pokalu Spar ter petkrat v superpokalu. Zadnji Krkin naslov državnega prvaka ima že dolgo brado, je namreč iz sezone 2013/14, zanimivo pa je, da imajo Novomeščani v finalu z Ljubljančani boljše razmerje. Prvič sta se ekipi v finalu srečali 2001, nazadnje 2021, v dosedanjih desetih finalnih obračunih pa je Krka slavila šestkrat, Cedevita Olimpija štirikrat.

Favoriti so Ljubljančani, ki pa bodo v finalu nastopili oslabljeni. Vodstvo kluba se je zaradi pravila domačih igralcev odreklo uslugam DJ Stewarta, zaradi poškodbe stegenske mišice pa bo manjkal tudi eden od nosilcev igre Devin Robinson.