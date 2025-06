Krka v drugem polčasu stopila na plin in si zagotovila boj s Cedevito Olimpijo za naslov

Košarkarji Krke so na drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva še drugič premagali Ilirijo, tokrat s 83:67, in se uvrstili v finale košarkarske lige OTP banka. V tem se bodo pomerili s Cedevito Olimpijo, ki je z 2:0 v zmagah izločila Podčetrtek.

Novomeška zasedba si je po skupni zmagi proti Iliriji izborila dvanajsti nastop v finalu državnega prvenstva. Sedemkratna državna prvakinja je pred tednom dni na domačih tleh zmagala z 89:67, na današnji drugi tekmi v gosteh pa z 83:67.

V finalu je čaka Cedevita Olimpija, ki je bila v polfinalni seriji z 2:0 v zmagah boljša od zasedbe iz Podčetrtka. Prva finalna tekma na tri zmage bo že 3. junija v Novem mestu (18.00), druga 5. junija v Ljubljani (20.00), tretja pa 7. junija v Novem mestu (18.00). Morebitna četrta bo 9. junija v Ljubljani (18.00), morebitna peta pa 12. junija v Novem mestu (18.00).

Izbranci domačega trenerja Stipeta Modrića so sijajno odprli obračun v kultni dvorani pod Rožnikom. V sedmi minuti so povedli z 21:11 in klop gostov prisilili, da je zahtevala prvo minuto odmora. V prednosti so bili do 14. minute, ko so Novomeščani po trojki kapetana Jana Špana povedli z 31:30.

Foto: Aleš Fevžer

Dolenjski košarkarji so od tedaj naprej imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz slovenske prestolnice. Po delnem izidu 16:0 so si v 16. minuti priigrali prednost desetih točk (40:30), tik pred odhodom na veliki odmor pa so vidno popustili, tako da je njihova prednost na polčasu znašala +2 (45:43).

Varovanci gostujočega trenerja Dejana Jakare so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre in povsem nadzorovali Šiškarje, ki jih v sredo v Tivoliju čaka izjemno pomemben obračun proti Ciboni. V primeru druge zmage si bodo izborili mesto v elitni regionalni ligi Aba v sezoni 2025/26, saj so na prvi tekmi v Zagrebu zmagali s 93:88.

V novomeški ekipi je bil najbolj učinkovit Robert Jurković s 17 točkami, Jaka Klobučar in Kendall Robinson pa sta prispevala po 14 točk. Luka Kureš je za ljubljansko zasedbo dosegel 15, Vincent Lamont Golson pa 11 točk.