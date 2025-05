Boj za finale se začenja tudi v Novem mestu

Danes se bo v ligi OTP banka začela tudi polfinalna serija med Krko in Ilirijo, v torek pa bo na sporedu drugo srečanje med Cedevito Olimpijo in Podčetrtkom, v seriji z 1:0 vodijo Ljubljančani.

V Novem mestu bo odigrana prva tekma polfinalne serije lige OTP banka med zasedbama Krke in Ilirije. Košarkarji Krke so v četrfinalu z 2:1 v zmagah premagali moštvo ECE Triglava Kranj. Varovanci Dejana Jakare so dobili obe domači tekmi.

Košarkarji Ilirije pa so z 2:1 premagali zasedbo Šentjurja. Uvodni tekmi sta pripadli gostujočim moštvom, medtem ko je odločilna tretja tekma pripadla domačinom, Ilirija si je nastop v polfinalu zagotovila po podaljšku.