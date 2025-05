Cedevita Olimpija boj za finale začela s pričakovano zmago

V košarkarski ligi OTP banka se je začel boj za veliki finale. Košarkarji Cedevite Olimpije so na uvodni tekmi pri Podčetrtku zanesljivo zmagali s 96:70 in tako za napredovanje potrebujejo še zmago. Za Ljubljančane je največ točk, 21, dosegel Aleksej Nikolić, Brynton Lemar jih je dodal 17, Rok Radović pa 11. Pri domačih je Tristan Vukotić srečanje končal z 18 točkami. V soboto bo na sporedu še tretja tekma četrtfinala med Ilirijo in Šentjurjem, zmagovalec tega para pa se bo v polfinalu pomeril s Krko.

Po izpadu iz evropskega pokala in lige Aba košarkarjem Cedevite Olimpije ostaja le še državno prvenstvo, ki so se mu pridružili v končnici. V četrtfinalu so po dveh tekmah ugnali Šenčur, v polfinalu pa so njihovi tekmeci košarkarji Term Olimie Podčetrtka. Prva tekma je potrdila kakovostno premoč ljubljanske ekipe, ki je že v zgodnji fazi prišla do prepričljivega vodstva, potem ko je v tretji četrtini vodila že za 29 točk, pa je prednost vzdrževala do konca.

Favorizirani gosti so tekmo odprli z zadeto trojko Alekseja Nikolića, po še eni trojki Jake Blažiča pa že vodili z 9:2. Minuto pred koncem prve četrtine so imeli prednost 17 točk, že takrat je bilo bolj ali manj jasno, da gledalci presenečenja ne morejo pričakovati.

V tretji četrtini je razlika narasla na 29 točk (38:69), Ljubljančani so nato nekoliko stopili s plina, domači so za malenkost zmanjšali zaostanek, toda daleč od tega, da bi Olimpiji resneje zagrozili. V zadnji četrtini so gosti vodili tudi za 31 točk, končna razlika pa je bila 26.

Pri Ljubljančanih je bil z 21 točkami najučinkovitejši Nikolić, iz petih poskusov je zadel tudi štiri mete za tri točke, štiri trojke je zadel tudi Brynton Lemar, ki je v statistiko vpisal 17 točk. Pri domačih je 18 točk dosegel Tristan Vukotić.

Druga tekma bo v torek, 27. maja, ob 18. uri v Ljubljani.