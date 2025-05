Slovo Cedevite Olimpije, bogati Dubaj previsoka ovira za zmaje

Košarkarji Cedevite Olimpije so končali z nastopi v ligi ABA. V odločilni tretji tekmi četrtfinala so v Coca Cola Areni v Dubaju ostali praznih rok proti bogati ekipi Dubai Basketball, ki jo vodi Jurica Golemac, njen kapetan pa je Klemen Prepelič. Po dveh izjemno izenačenih obračunih, na katerih je vsaka ekipa slavila po eno zmago, je Dubaj na tretji tekmi prevladoval na parketu (85:76), zmaji pa se v drugem polčasu niso mogli približati bližje kot na šest točk zaostanka.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma:

Torek, 20. maj:

Če so se košarkarji Cedevite Olimpije v uvodnih dveh tekmah zelo dobro upirali Dubaju, pa so si na odločilnem tretjem četrtfinalnem spopadu že v začetnem delu pridelali manjši zaostanek. Tako so uvodno četrtino izgubili za -8, sredi drugega dela pa so varovanci Jurice Golemca ušli že na +13 (32:19). Latvijec Davis Bertans, ki ima izkušnje tudi z igranjem v ligi NBA, kjer je nekaj časa pri Dallasu sodeloval tudi z Luko Dončićem, se je razigral v napadu, zadel tudi dve trojki, zmaji pa so pogrešali razpoloženega strelca. Dubaj je tako dobil prvi polčas z dvomestno prednostjo (43:33).

Davis Bertans je v prvem polčasu dosegel devet točk. Foto: Dubai Basketball

Najboljši strelec v prvem polčasu je bil Američan Nate Mason (10 točk), Bertans jih je dodal 9, Klemen Prepelič, ki je za tri točke metal 0/3, pa pet. Pri Cedeviti Olimpiji sta ob slabšem odstotku meta iz igre dala največ točk Američana JR Dewayne Stewart (8) in Brynton Lemar (7).

Foto: Dubai Basketball

V tretji četrtini se je pri gostiteljih razigral Italijan Awudu Abass. Gostitelji so povedli že za +15, a so se Ljubljančani, čeprav niso blesteli v metu za dve točki, približali na -7. Bližje ni šlo, Dubaj je v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo 10 točk (65:55), Cedevita Olimpija pa je v napadu izgubila preveč žog.

V zadnjih desetih minutah so gostitelji spretno ohranjali visoko prednost. Olimpija se je najbližje približala na -6.

Pred tekmo:

Prva tekma v Dubaju je postregla z napeto košarko, kjer so Zmaji za las, z rezultatom 85:86, klonili proti domačinom. Cedevita Olimpija je vodila večji del tekme, a je odločilni met DJ Stewarta zgrešil cilj. Tudi druga tekma v Stožicah je bila prava košarkarska poslastica. Cedevita Olimpija je ob bučni podpori navijačev prikazala borbeno igro in z rezultatom 94:89 ugnala Dubaj ter s tem izenačila serijo na 1:1 v zmagah. Junak večera je bil Aleksej Nikolić, ki je z izjemnimi 30 točkami, od tega petimi trojkami iz osmih poskusov, povedel svojo ekipo do zmage.

Dubai, ki v regionalni ligi pred petkovim porazom v Stožicah ni izgubil 14 tekem zapored, je v tej sezoni dobil dve medsebojni tekmi, prav toliko jih je dobila tudi Olimpija. "Zmagaj ali pojdi domov. Z našimi tekmeci smo se v tej sezoni borili večkrat, tudi na prvih dveh tekmah smo bili oboji izredno borbeni. Enako pričakujem tudi na tretji tekmi v Dubaju. Moramo biti pripravljeni na boj in da na njihov domači parket stopimo z veliko mero energije. Vzdušje v dvorani bo zagotovo na visoki ravni. Moramo biti pripravljeni, da garamo vseh 40 minut in s predanim pristopom dosežemo zmago za polfinale," je pred odhodom v Dubaj za klubsko spletno stran povedal Devin Robinson.

"Prvi dve tekmi sta bili izredno zahtevni. Zavedamo se, da oboji zelo dobro poznamo drug drugega, tudi mi se uspešno merimo s svojimi tekmeci. Lahko smo srečni, da nam je uspelo zmagati na domačem parketu, zdaj pa imamo priložnost, da v Dubaju serijo končamo. Vemo, da nas čaka hud boj, a narediti moramo vse, da dosežemo zmago," je še dodal.

Zmagovalec tega para se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je z 2:0 v zmagah izločil Spartak Subotico. Drugi polfinalni obračun pa sestavljata Budućnost in Crvena zvezda.

