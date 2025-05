Košarkarji Cedevite Olimpije so večer pred današnjo tekmo, ko bodo igrali tretje srečanje četrtfinala lige ABA proti Dubaju, doživeli neprijetno presenečenje. Na poti iz treninga v hotel se jim je pokvaril avtobus, tako da so morali iti peš do hotela.

Košarkarji Olimpije so se že v nedeljo odpotovali v Dubaj, kjer se je ekipa v miru pripravila na torkovo tekmo. A ravno dan pred njo so ljubljanski košarkarji dobesedno ostali na cesti. Na poti iz treninga v hotel se jim je pokvaril avtobus, tako da so morali iti do svojega hotela peš.

"Neprijetna situacija"

Po posnetkih sodeč to košarkarjev ni iztirilo. Nasprotno, ob večernem sprehodu so bili videti sproščeni in očitno so "našpičeni" za današnjo tekmo. Seveda se ob tem poraja vprašanje, ali je bilo res naključje, da se jim je avtobus pokvaril ravno dan pred tekmo?

"Neprijetno situacijo smo izkoristili za sprehod do hotela. Mimogrede, v Dubaju se tudi zvečer temperatura giblje okoli 30 stopinj," so na družbenih omrežjih zapisali pri Cedeviti Olimpija.

Gostitelji so se opravičili

Pod objavo se je oglasil tudi dubajski klub, ki se je Ljubljančanom za nastalo situacijo opravičil. "Ni ravno idealen sprehod pred tekmo. Opravičujemo se vam za težave z avtobusom. Upam, da ste vsi v redu vrnili."

Tekma bo danes v Areni Coca Cola in se bo začela ob 17.30 po slovenskem času. Ali bo večerni sprehod košarkarjem Olimpije tokrat pomagal?

