Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek v Stožicah vsaj za nekaj dni podaljšali svojo sezono v ligi ABA. Na drugi tekmi četrtfinala so namreč s 94:89 premagali Dubaj in v boju za polfinale izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo na sporedu v torek v Dubaju. V Ljubljani je še posebej blestel Aleksej Nikolić, ki se je zaustavil pri 30 točkah.

"MVP! MVP!" je v petek zvečer odmevalo v Stožicah, kjer se je zbralo dobrih štiri tisoč navijačev. In ne, vzkliki niso bili namenjeni Luki Dončiću, ki je dogajanje na parketu spremljal iz VIP lože, temveč njegovemu reprezentančnemu kolegu Alekseju Nikoliću, ki je ob zmagi Cedevite Olimpije s kar 30 točkami prispeval levji delež k velikemu uspehu in zmagi, po kateri je ljubljanska zasedba v jadranski eliti ostala na strani živih.

"Odigral je fantastično tekmo. Hvala Šenčurju, ker je proti njim v sedmih minutah dobil pet osebnih napak in se tako ni iztrošil (smeh, op. p.)," se je po fantastični predstavi 30-letnega slovenskega košarkarja smejalo trenerju Zvezdanu Mitroviću. Pohvale na račun soigralca je dal tudi kapetan Jaka Blažič. "Povlekel je celo ekipo, to je bila po mojem mnenju tekma njegovega življenja, v pravem trenutku je zablestel in res sem vesel zanj, ker vsak dan vlaga tisoč odstotkov, prvi pride na trening in zadnji gre, na koncu se trdo delo izplača in upam, da se s tem ne bo zadovoljil in bo šel še naprej," je dodal Blažič.

Aleksej Nikolić je poskrbel za eno najboljših predstav v svoji karieri. Foto: Filip Barbalić

Nikolić poudaril pomen ekipe

Bolj zadržan je bil o komentarju svoje izjemne predstave Nikolić sam, ki je zasluge za veliko zmago nad zvezdniškim Dubajem pripisal ekipni predstavi. "Zmagujemo kot ekipa in tudi danes je bilo tako. Ključno je bilo to, da smo po porazu vedeli, da si zaslužimo več in da lahko zmagamo ter da se lahko vrnemo in izsilimo še eno tekmo. Naša fokus in energija sta bila glavna, tudi ko ne gre in ko so prisotne napake, je to na koncu ključno, da odigramo in zmagamo," je prepričan Nikolić, ki je nato le dodal nekaj besed na svoj račun.

"Lahko bi rekli, da je bila to moja tekma kariere, nazadnje sem toliko točk dosegel v Nemčiji, ko sem igral v tamkajšnji drugi ligi za Baunach," je dejal Nikolić, ki so mu gledalci ob koncu namenili gromek aplavz, še posebej glasni pa so bili vzkliki pet sekund pred koncem, ko je s črte prostih metov z natančnima poskusoma zapečatil usodo Dubaja. "Razmišljal sem samo, da moram zadeti enega, pa bo zadeva odločena, ker niso imeli več minute odmora in sem vedel, da jih lahko reši le še čudež (smeh, op. p.)," je dejal Nikolić, ki je dosegel statistični indeks 31.

Olimpijo odločilna tekma čaka v torek. Foto: Filip Barbalić

Tokrat v končnici srečnejši

Cedevita Olimpija je tako kot na prvi tekmi tudi v drugo proti ekipi, ki jo vodi Jurica Golemac, pokazala odločen obraz, za razliko od prve tekme, ko je v končnici iz rok izpustila vodstvo in zmago, pa je pred domačimi navijači v Stožicah zadržala nivo zbranosti in vse do zadnje sekunde bruhala ogenj, s katerim je izsilila še eno tekmo, ki bo odločila potnika v polfinale.

"Dubaj ima svoje kvalitete, prepoznali so stvari, ki smo jih poskušali spremeniti v naši igri, na koncu smo se mi spet prilagodili in v drugem polčasu postavili consko obrambo, s katero smo kar dobro nadzorovali vse skupaj, težko so prihajali do dobrih položajev. Imajo dovolj kvalitete, da napadajo na različne načine, a danes je zmaga ostala doma," je še dodal Nikolić, ki je dosegel pet trojk v osmih poskusih.

"Normalno je, da gre na nož, gre za tekmo končnice, to je vse dobrodošlo, dokler gre za zdravo tekmovalnost. Zagotovo je samozavest zdaj na naši strani, verjamemo, da lahko iztržimo pozitiven rezultat, zagotovo si ne smemo ustvarjati kakšnega pritiska. Odigrati moramo tako, kot smo prvo tekmo, manjkal je le še zaključek, tako da bo pomembno, da opravimo dobro regeneracijo, potem pa nas čaka pot v Dubaj in s čistimi glavami gremo na zadnjo tekmo, ker nismo storili še nič," je še dodal 30-letni Postojnčan.

"Zagotovo je samozavest zdaj na naši strani," pravi 30-letni Nikolić. Foto: Filip Barbalić

Mitrović: Serija si zasluži tretjo tekmo

Po zmagi na drugi tekmi si je še posebej oddahnil strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je po prvem obračunu v Dubaju dejal, da je bil to zanj eden najtežjih porazov v karieri. Tokrat je le dobil obliž na rane, se pa v ljubljanskem taboru dobro zavedajo, da niso storili še ničesar.

"Mislim, da si ta serija zasluži tretjo tekmo. Najprej zaradi dogajanja v Dubaju, zdaj tudi zaradi te druge tekme, saj je bila znova borba do zadnje žoge. Gre res za atraktivno serijo, vredno play offa, zdaj pa bomo na tretji tekmi videli, kdo je boljši. Na tej drugi tekmi smo bili izenačeni z vzponi in padci, na podobnem nivoju tudi statistično gledano. Bila je borbena tekma, na koncu pa smo zasluženo zmagali, zdaj pa gremo na tretjo tekmo, ničesar še nismo naredili," je poudaril Mitrović.

"Žal mi je bilo po prvi tekmi, to je bil najtežji poraz v tej sezoni, težji tudi od tistega proti Bahčešehirju. Izgubili smo dobljeno tekmo, tekmecu smo podarili nekaj žog in takšni porazi so najtežji, ker premagaš samega sebe. Zdaj imamo spet priložnost. Pritisk je na strani Dubaja, to je logično, sami veste, kakšne so njihove ambicije, koliko so vložili in kaj delajo. Nikakor to ne pomeni, da na nas pritiska ne bo, ker imamo tudi mi željo, da se prebijemo v polfinale, skozi to serijo pa smo pokazali, da si tudi to zaslužimo. Zdaj nas čaka pomembna regeneracija, potem pa pot v Dubaj," je dejal Črnogorec na klopi Olimpije.

Zvezdan Mitrović Foto: Filip Barbalić

Presenečenje v obrambi

Olimpija je sicer v drugi obračun vstopila zelo odločno, a je Dubaj zaostanek hitro stopil in prešel v vodstvo, nato je ljubljanska zasedba po trojki Nikolića 3:49 pred koncem tretje četrtine izenačila (61:61), nato povedla, vodstva pa do konca ni več izpustila iz rok. Ogromen delež so Ljubljančani v drugem polčasu storili v igri v obrambi, kjer so tekmeca nekoliko presenetili s consko postavitvijo.

"Hvala Šenčurju, ker sem proti njim postavil consko obrambo, pa nam je pomagalo, tako da nam je dala dober rezultat tudi tokrat. Spremenili smo ritem tekme, morda je bilo to tudi presenečenje zanje, izkoristili smo vsa orožja, a res je težko igrati proti tako talentirani ekipi, ki je nevarna prav z vsakega položaja. Tu je tako veliko igralcev, na katere je treba biti pozoren, res ni enostavno, a fantje se za zdaj držijo v ritmu in igramo na dobrem nivoju," je dejal Mitrović, ki mu je sicer nekaj skrbi povzročil padec mladega Joana Beringerja, ki je zaradi bolečin v zapestju moral s parketa.

"Beringer je v redu, padel je na roko, s katero je imel že pred tem težave, a bo v redu. V tem trenutku pa so zelo pomembni tudi izkušeni košarkarji, med drugim Andrija Stipanović, brez katerega bi težko igrali v tej seriji. Imel je hude težave s kolenom, ker ima težave z meniskuskom, a je s pomočjo zdravstvene ekipe in trdega dela znova stopil na parket. Do njega res gojim veliko spoštovanje, ker na parket pride s takšno energijo, da se spremeni celotna ekipa, to je storil že pred pol leta, ko se je pridružil temu moštvu," je še poudaril Mitrović.

Jurica Golemac Foto: www.alesfevzer.com

Bolj jedrnat je bil, pričakovano, strateg gostov Jurica Golemac. "Čestitke Olimpiji za zasluženo zmago. Bila je zelo izenačena tekma, vsi so imeli svoje trenutke, mi smo imeli dve priložnosti, da bi se odlepili, a nam ni uspelo. Na koncu je bila tekma podobna tisti v Dubaju, ta je šla na koncu zasluženo na stran Olimpije," je dejal Golemac, ki je zdaj vse svoje misli že usmeril proti torkovemu dnevu D.

