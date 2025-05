Košarkarji Cedevite Olimpije so v Dubaju pogumno vstopili v končnico lige ABA in v Coca-Cola Areni na prvi tekmi četrtfinalnega niza skoraj priredili presenečenje. Proti Dubai Basketballu, ki ga vodi Jurica Golemac, zanj pa igra Klemen Prepelič, so bili namreč v igri za zmago povsem do konca srečanja. Ljubljančani so večino srečanja vodili, nato pa ob zvoku sirene zapravili met za zmago. Dubai je tako zmagal s 86:85.