"Nisva se še slišala, bom videl, ali me bo povabil na pijačo dan pred tekmo, tako kot me je nazadnje, ko smo gostovali tam in smo potem zmagali. Čakam, kaj se bo zgodilo zdaj (smeh, op. p.)," je v dobrem razpoloženju na srečanju s sedmo silo na vprašanje, ali je pred četrtfinalno serijo lige NBA prisotnega kaj zbadanja z reprezentančnim kolegom in članom Dubaja Klemnom Prepeličem, odgovoril kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

Okreval po poškodbi

Izkušeni član zmajev si je v začetku marca na tekmi četrtfinala z Bešiktašem poškodoval zapestje, po prisilnem odmoru pa je zdaj znova nared za največje napore. "Čeprav ni mogel premakniti roke, je rekel, da hoče v igro, da bo igral z eno roko in delal osebne napake. Potem je dodal ogromno s svojo agresijo, pritiskal je na njihove organizatorje igre. Tako da se mu moram res zahvaliti za njegov doprinos," je že po tisti tekmi z Bešiktašem kapetana ekipe pohvalil trener Zvezdan Mitrović, ki bo zdaj lahko znova računal na izkušnje slovenskega košarkarja, ki bodo v boju za polfinale lige ABA še kako dragocene.

Cedevito Olimpijo v nedeljo čaka prva tekma četrtfinala lige ABA proti Dubaju. Foto: Aleš Fevžer

Blažič je po rehabilitaciji pripravljen, zaigral je na zadnjih dveh tekmah Cedevite Olimpije in išče stare občutke na parketu. "Roka je dobro, vsak dan boljše, iz dneva v dan mi je lažje. Kar zadeva kondicijo, sem dobro pripravljen, je pa seveda drugače v igri s kontaktom, a je vsak dan boljše. V tem času, ko sem bil na prisilnem odmoru, je ekipa igrala dobro, ni bilo preveč stresno, a bi seveda vseeno raje bil del ekipe, ker je občutek potem povsem drugačen. Vesel sem, da sem se vrnil, in rad bi jim hkrati čestital za to, kar so pokazali v tem času, ko me ni bilo zraven," je zadnje obdobje opisal Blažič.

Opozorilo na Bertansa

Cedevita Olimpija je redni del regionalnega tekmovanja končala na šestem mestu (19-11), tako da jo v boju za polfinale čaka ekipa, ki je osvojila tretje mesto (25-5). Dubaj bo imel v seriji, ki se igra na dve zmagi, tudi prednost domačega igrišča. Zasedba, ki jo vodi nekdanji strateg zmajev Jurica Golemac, je redni del sklenila s kar trinajstimi zaporednimi zmagami, prav zadnji poraz pa se je Dubaju zgodil na srečanju s Cedevito Olimpijo, ki je na gostovanju v Coca Coli Areni v sredini januarja zmagala s 85:84.

"Na tisti tekmi smo pokazali dobro energijo z agresivno obrambo, ki jim ne odgovarja, na podoben način bomo poskušali pristopiti tudi tokrat. V zadnjih tekmah se je razigral Bertans, zato ga bo treba omejiti, tako kot na začetku sezone, pa je Klemen Prepelič tisti, ki vse povezuje. Neke iztočnice imamo in upam, da bomo upoštevali vse, kar se bomo dogovorili pred tekmo," je Blažič opozoril na Bertansa, ki je z dvanajstimi točkami v povprečju tudi najboljši strelec Dubaja, še posebej nevaren je pri metu za tri točke. Na zadnjih treh tekmah lige ABA je vselej presegel mejo 20 točk.

Davis Bertans je najboljši strelec ekipe Dubaja. Foto: Dubai Basketball

Dubaj primeren tekmec

V zasedbi Cedevite Olimpije so s tekmecem zadovoljni, saj ima ta manj izkušenj od nekaterih prekaljenih mačkov v regionalnem tekmovanju. "Vse druge ekipe imajo ogromno izkušenj v ligi ABA, tudi z osvajanjem tega tekmovanja, ob tem sta dve evroligaški ekipi, Budućnost pa je pokazala najboljše predstave v rednem delu tekmovanja, zato se mi zdi Dubaj najboljša izbira. A gre za odlično ekipo z igralci, ki lahko igrajo v vseh najmočnejših evropskih ligah. Zagotovo ne bo lahko," je prepričan Blažič.

"Tam je tekma šov, ravnajo se na podlagi NBA, tako da se veliko dogaja, a ni tistih vročekrvnih navijačev, kot so npr. v Podgorici ali Beogradu. Dubaj je izvrstna ekipa, na vsakem položaju so izpopolnjeni, zagotovo je njihov glavni cilj uvrstitev v polfinale, če ne še kaj več. Res so v dobrem ritmu, a zagotovo ne gremo tja mahat z belimi zastavami. Upam, da nam uspe že tam narediti 'break'," je dodal izkušeni član zmajev.

Blažič je prepričan, da jim lahko uspe. Foto: Aleš Fevžer

"Fantje s takšnimi tekmami nimajo veliko izkušenj, a mislim, da imajo v sebi tisti pravi naboj in pravo mentaliteto, da se znajo odzvati na pravih tekmah, kar se je pokazalo tudi v evropskem pokalu. Mislim, da so vsi v sezoni odrastli in bodo lahko v prihodnosti veliko bolj samozavestni na takšnih tekmah. Pričakujem, da bomo pokazali dobro igro, kot smo jih med sezono. To končnico smo si zaslužili, igramo proti favorizirani ekipi, a bomo iskali svoje priložnosti. Mislim, da smo v dobrem stanju in da se lahko kosamo z njimi," je še sklenil 34-letni košarkar, ki se nadeja boljšega izkupička kot lani, ko je Olimpija izpadla v četrtfinalu proti Megi.

