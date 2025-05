Oster odziv Okorna in Vilfana na sramotno odstranitev Iva Daneua iz dvorane

Druga tekma finala druge lige ABA med Ilirijo in Bosno se je spremenila v prizorišče enega najbolj nezaslišanih dogodkov v zgodovini slovenske košarke. Sredi drugega polčasa so sodniki iz dvorane odstranili legendo Iva Daneua – svetovnega prvaka, MVP svetovnega prvenstva, večkratnega jugoslovanskega prvaka z Olimpijo, člana hiše slavnih, najboljšega športnika Jugoslavije ... Dogodek je deležen izjemno ostrih obsodb, o njem pa sta spregovorila tudi Gašper Okorn in Peter Vilfan.

Sporni dogodek, ki se je v sredo zgodil v ljubljanski Hali Tivoli, enem izmed simbolov slovenske košarke, je močno razburil športno javnost. Sodniki so med drugo finalno tekmo lige ABA 2 med Ilirijo in Bosno iz dvorane odstranili legendarnega Iva Daneua. Kot so pokazali posnetki in številne priče, je bil razlog za izključitev povsem banalen: Daneu naj bi sodnikom le z roko pokazal na očitne korake nasprotnega igralca. Dejanje, ki nikakor ne opravičuje tako drastične odločitve sodniške trojice.

Gašper Okorn: "Sramota brez primere!"

"Z eno besedo: sramota. Sramotno dejanje, škandal. Mislim, da bi se moral nekdo opravičiti. Gledal sem tekmo. Nič ne bom trdil, ker po TV se ne vidi, kaj je Ivo pripomnil in pokazal. Sploh se ne spuščam v to, ali so bili koraki ali ne. Da v Hali Tivoli, v kateri vemo, kdo je Ivo Daneu, tega ne vedo sodniki? To je pod vsako kritiko. Šokiralo me je. Šokiralo tudi, da se nihče ni odzval. Nesprejemljivo je. Zanima me, ali bi se isto zgodilo v Beogradu, Sarajevu. Najmanj, kar bi bilo potrebno, je opravičilo," je v pogovoru za Sportal na začetku dejal Gašper Okorn, trener italijanske Pistoie in selektor Madžarske.

Gašper Okorn je bil brez dlake na jeziku glede dogodkov v Hali Tivoli. Foto: www.alesfevzer.com

Nad dogodki v Hali Tivoli ni skrival ogorčenja: "Za moj okus je to brez primere. To je nemogoče. Sodniki bi morali imeti splošno inteligenco in košarkarsko poznavanje – če deluješ v tem športu, takšnega velikana lahko prepoznaš. Ivo Daneu je svetovni prvak, MVP svetovnega prvenstva. V Hiši slavnih je. Da ne govorim, kaj vse je osvojil z Olimpijo. Nisem bil še rojen, ko je Ivo Daneu osvojil zlato medaljo, pa vem, kdo je Ivo Daneu. Vem, kdo je Radivoj Korać. Še enkrat me zanima, ali bi se to zgodilo v Pionirju ali Skenderiji. Ponižujoče."

Peter Vilfan: "Sramota vseh sramot!"

Dogajanje je na svojem profilu na Facebooku ostro obsodil tudi Peter Vilfan, legenda slovenske košarke, ki je bil prav tako zelo kritičen: "Včeraj se je v Tivoliju zgodilo nekaj, na kar niti v sanjah nisem pomislil, da se lahko zgodi! Pa se je! Sramota vseh sramot! O sodnikih ne bom izgubljal besed! Niso vredni! Si ne zaslužijo!" je bil brez dlake na jeziku.

Peter Vilfan se sprašuje, kako se lahko to zgodi. Foto: Ana Kovač

Tudi v nadaljevanju zapisa je ohranil ton: "Moram pa izraziti silno razočaranje nad vsemi takimi in drugačnimi 'pomembneži' v prvi vrsti ob tivolskem igrišču! Mirno so spremljali odhod največje slovenske košarkarske legende iz dvorane in niti enemu ni prišlo na misel, da bi protestno to storil tudi sam! Sramota številka dve na včerajšnji tekmi!"