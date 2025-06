Košarkarji Ilirije so v sredo na drugi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v ligo ABA v Hali Tivoli s 83:66 nadigrali Cibono in si s skupnim izidom 2:0 v seriji zagotovili zgodovinsko vstopnico v svet jadranske elite v prihodnji sezoni. "Ponosen sem na fante, kako so rasli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, ko ni nihče na začetku verjel, tudi okolica je bila kar skeptična," je po tekmi sijal trener Stipe Modrić.

V časih, ko lahko svetle točke slovenske članske klubske košarke na žalost preštejemo na prste ene roke, je zagotovo za enega svetlejših trenutkov sezone v sredo poskrbela ljubljanska Ilirija. Ta je v svojem prvem poskusu igranja v drugi ligi ABA našla pravo formulo in se po porazu v finalu proti Bosni v drugem poskusu prek kvalifikacij zavihtela v prvo ligo ABA ter s tem dosegla zgodovinski uspeh kluba.

Ob bučnem slavju v dvorani Tivoli in uspehu, ki mu je stoje zaploskal tudi Luka Dončić, je od sreče sijal trener Ilirije Stipe Modrić. "Še kar ne verjamem, naj me nekdo zbudi," je uvodoma dejal z velikim nasmehom na obrazu. "Ponosen sem na fante, kako so rasli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, ko ni nihče na začetku verjel, tudi okolica je bila kar skeptična. Nato pa so ljudje začeli verjeti, zdaj so vsi pričakovali našo zmago, a ni bilo lahko, Cibona je še vedno dobra ekipa, bolj izkušena od nas. A fantje so imeli velikansko željo, res so se borili, to je bila zaslužena zmaga," je prve vtise zbral trener ljubljanskega kluba.

Zadoščenje zdaj še večje

V Ljubljani so tako tudi pozabili na poraz v finalu drugoligaške konkurence, v katerem je bila na koncu z 2:1 močnejša Bosna. "Iskreno, po tistem porazu z Bosno je bilo ekipo kar preprosto dvigniti, ker so si tekme sledile v takšnem ritmu, da niti ni bilo časa razmišljati. Niso nehali verjeti. Takrat so malce pregoreli v želji, nekaj težav smo imeli tudi s poškodbami. Nekaj smo se naučili iz tega, vedeli smo, kako moramo pristopiti k tekmi. Nervoza je v takšnih primerih običajna, sploh ker gre za res mlade fante, tako da vsa čast vsem, kako so zrasli," je dejal Modrić.

Ilirija slavi zgodovinski uspeh. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče je zadoščenje zdaj še večje, ker smo zmagali, bi bilo pa v nasprotnem primeru razočaranje še toliko večje. Ne vem, ali bi sploh imeli moči za še eno tekmo, fantje so res dali vse od sebe. To se je videlo v drugem polčasu, ko so šli na vsako žogo, želeli smo to končati. Verjeli smo in zdaj je zadoščenje tu," je po zmagi nad Cibono, ki je prvič v zgodovini izpadla iz elitne konkurence, dejal Modrić.

Vse doseženo 46-letnemu nekdanjemu košarkarju pomeni ogromno. "Tu sem igral, bil pomočnik, potem trener. Kar zadeva mojo kariero, sem imel tu najdaljši staž, potem pa je tu še Hala Tivoli, kjer sem preživel toliko trenutkov. Tudi zdaj nam pomeni ogromno, da si tekme ogleda Ivo Daneu, da nam ljudje dajejo podporo in da bomo prihodnje leto tu gledali evroligaše, kot sta Crvena zvezda in Partizan," se je proti prvoligaški konkurenci že zazrl Modrić.

"Spet pa moram poudariti, da smo edina ekipa, ki je igrala dve play-off seriji v istem času. Malo mi je žal serije s Krko, a na koncu se je vse skupaj izšlo še slajše, kot smo mislili," je po sezoni, v kateri je ekipa tudi prvič v zgodovini igrala v polfinalu državnega prvenstva, dejal 46-letni trener, ki od leta 2022 vodi Ilirijo kot glavni trener.

Ilirijo je v družbi Eda Murića in Luke Rupnika znova podprl tudi Luka Dončić. Foto: Aleš Fevžer

Tomažič med odkritji sezone

Ilirija je na odločilni tekmi igrala brez poškodovanega Aneja Orla in Marka Padjena, ki je zaradi nesoglasij predčasno zapustil ekipo. Kariero naj bi nadaljeval v ligi NCAA. Odsotne na stran, med glavnimi odkritji sezone v mladi ekipi Ilirije je zagotovo Tim Tomažič, ki se je pred sezono vrnil v Slovenijo, pred tem pa igral v BiH za Široki.

"S to tekmo smo vedeli, kaj je na kocki, in čeprav smo vsi utrujeni in je pred nami konec sezone, smo vedeli, da moramo dati vse, kar imamo. Ob tem smo ob že tako slabši rotaciji igrali še brez Aneja Orla in Marka Padjena, ta zmaga šteje tudi za njiju. Mislim, da smo si zaslužili, res smo se povezali kot ekipa tako na terenu kot ob njem. Res sem srečen in poklon vsem fantom. Mislim, da si Ljubljana zasluži še enega ABA-ligaša," je bil po zmagi jasen Tomažič.

25-letni košarkar je v sredo s čustvenimi odzivi po vsaki točki pokazal, koliko mu pomeni doseženi uspeh. "Sam se na takšne stvari odzivam zelo čustveno, občinstvo me ponese, težko ostanem miren, tudi zato me mora kdaj naš trener posesti na klop, a takšen sem. Danes je pomembno samo to, da nam je uspelo. ABA 1 je zagotovo še dvakrat bolj kakovostna od druge lige ABA. Tega se vsi zavedamo, a najprej je zdaj čas za slavje, potem pa se bodo misli usmerile naprej," je dodal Tomažič.

Tim Tomažič je na odločilni tekmi dosegel 12 točk. Foto: Aleš Fevžer

Pogled naprej

Da Ilirijo v poletnih mesecih čaka veliko dela, se zaveda tudi trener Modrić. "Liga ABA je res velik izziv, glede kadriranja bo treba več vprašati športnega direktorja Dončića, igralce bomo našli. Je pa razlika med obema ligama res velika, tako da bo treba storiti ogromno tako na ravni igre kot celega kluba. A to počnemo že zadnjih nekaj let, iz leta v leto, in ne vidim razloga, da tega ne bi nadaljevali. Poleti bo čas za pogovore in sestavo ekipo, a verjamem, da ne bomo zgolj 'kanta za nabijanje' za naše tekmece," je z nasmehom dejal Modrić.

Hrvaški mediji nad Cibono Cibona, ki se spopada s hudimi finančnimi težavami, je v sredo prvič izpadla iz prve lige ABA. "Cibona je dosegla novo dno. Vukovi s porazom v Sloveniji izpadli v drugo ligo in končali najslabšo sezono v zgodovini," piše Jutranji. Iz Cibone so sicer sprva sporočili, da sploh ne bodo igrali v kvalifikacijah, glede na to, da je bilo odločeno, da se liga ABA širi, v prejšnjih primerih, ko se je širila, pa nihče ni izpadel iz te lige. Pod pritiskom lige ABA je Cibona vseeno popustila in igrala proti Iliriji. Ključno vprašanje zdaj je, ali bo odstopila tudi od preostalih dveh pogojev. Eden od teh je bil, da pod nobenim pogojem ne bo plačala povabila v ligo ABA, in glede na to, za kar so glasovali klubi (Cibona je medtem zaradi slabe politike svojih predstavnikov izgubila pravico veta v ligi ABA), bo morala Cibona, če bo želela igrati v prihodnji sezoni, plačati 250 tisoč evrov. Tretji pogoj pa je bil, da pod nobenim pogojem v prihodnji sezoni ne bodo igrali v ligi ABA 2. Kakšna bo prihodnost nekoč uglednega hrvaškega kluba, za zdaj tako ostaja uganka.

Preberite še: