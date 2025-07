Cedevita Olimpija razkrila načrte

Košarkarji članske ekipe Cedevite Olimpije bodo priprave na novo tekmovalno sezono 2025/26 začeli v četrtek, 14. avgusta, so sporočili iz kluba. Do začetka bojev v regionalni ligi in evropskem pokalu jih čaka osem pripravljalnih tekem ter obračun za slovenski superpokal.

Pripravljalno obdobje na sezono 2025/26 se hitro približuje. V njej bo članska zasedba Cedevite Olimpije branila vse tri domače lovorike, v Evropskem pokalu in Ligi ABA pa znova napadala visoka mesta.

Že zdaj je znano, da bo nova sezona EuroCupa za zmaje stekla 1. oktobra, ko bo v Stožicah gostovala španska Manresa. Ljubljanski klub bo v rednem delu nastopal v skupini A, kjer bodo poleg Manrese in Cedevite Olimpije igrali še: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Izrael), U-BT Cluj-Napoca (Romunija), Bahcesehir College Istanbul (Turčija), Umana Reyer Venice (Italija), Aris Midea Thessaloniki (Grčija), Neptunas Klaipeda (Litva), Veolia Towers Hamburg (Nemčija) in Slask Wroclaw (Poljska).

V ligi ABA bo Cedevita Olimpija v uvodnem delu tekmovanja nastopala v skupini B, kjer se bo pomerila s Crveno zvezdo Meridianbet (Srbija), Budućnostjo VOLI (Črna Gora), Spartakom Office Shoes (Srbija), Bosno Visit Sarajevo (BiH), Mego Superbetom (Srbija), Zadrom (Hrvaška), Ilirijo (Slovenija) in Vienno (Avstrija).

Aleksej Nikolić je bil v pretekli sezoni eden izmed nosilcev ljubljanske igre. Foto: Filip Barbalić

Od prejšnje sezone so v ekipi ostali kapetan Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Rok Radović in Žiga Daneu, ki sta poleti podaljšala pogodbi z ljubljanskim klubom. Iz posoje v španski Palencii se je po koncu sezone v Ljubljano vrnil Lovro Gnjidić, medtem ko se bo obetavni Mark Morano Mahmutović v sezoni 2025/26 kalil pri domžalskih Kansai Helios kot posojeni igralec. V novi sezoni bodo zeleni dres oblekli tudi povratnik v Zmajevo družino Miha Cerkvenik ter novinci Umoja Gibson, Joseph Girard III, Luka Brajković, David Škara, Nikos Chougkaz in Thomas Kennedy. Priprav na novo sezono se bo s člansko ekipo udeležil tudi obetavni 17-letni Francoz Cameron Houindo. Kadrovanje za novo sezono je za zdaj končano, a do začetka priprav je še nekaj časa, so še zapisali pri Olimpiji.

Uvodne dni priprav bodo igralci preživeli v Ljubljani, kjer bodo opravili zdravstvene preglede ter individualne treninge in se postopoma privajali na parket. V ponedeljek, 18. avgusta, se bodo odpravili v Kranjsko Goro, kjer jih čakata tudi prvi pripravljalni tekmi.

V nedeljo, 24. avgusta, se bodo slovenski prvaki pomerili z nemškim prvoligašem MLP Academics Heidelberg, dva dneva kasneje, 26. avgusta, pa še z italijanskim moštvom Trapani Shark. Po vrnitvi v Ljubljano bo sledil niz domačih tekem. Najprej se bodo 31. avgusta pomerili s Kansai Helios Domžale, sledila pa bosta dvoboja s finalistom regionalne lige iz pretekle sezone, Budućnostjo (4. september), ter z nemškim prvoligašem Synatinics MBC (6. september). Posebej zanimiv bo tudi obračun s sestrskim klubom Cedevita Junior iz Zagreba, ki bo na sporedu 12. septembra.

Pripravljalni cikel bodo sklenili v Italiji – 19. septembra bodo gostovali pri Pallacanestro Trieste, dan kasneje pa še v Trevisu, kjer se bodo pomerili z Nutribullet Trevisom.

V sklopu priprav na novo sezono v EuroCupu in Ligi ABA Cedevito Olimpijo čaka tudi obračun za slovenski Superpokal. Tekma bo odigrana na Polzeli, nasprotnik pa bo novomeška Krka – zmaji se bodo borili za prvo domačo lovoriko v novi sezoni.

Preberite še: