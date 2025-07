Košarkarski spektakel leta – vsi pogledi uprti v Slovenijo

Košarkarska vročica bo znova zajela Slovenijo. 27. avgusta se začenja evropsko prvenstvo v košarki, ki bo trajalo vse do 14. septembra. Slovenska reprezentanca bo prvič stopila na parket 28. avgusta, ko se bo v Katovicah pomerila s Poljsko. Slovenski dres bo tudi tokrat oblekel svetovni košarkarski as Luka Dončić. Prepričani smo lahko, da bo celotna ekipa znova prikazala vrhunsko igro – tisto, v kateri reprezentanca diha kot eno in se bori kot celota. Reprezentanca pa ni le ekipa na parketu, to smo vsi mi. Vsak glas s tribun, vsak stisk pesti in vsak trenutek, ko verjamemo skupaj. Ko gremo na parket, gremo skupaj. Z vsem, kar imamo.

Vse oči uprte v EuroBasket 2025

Evropsko prvenstvo v košarki 2025 bo potekalo med 27. avgustom in 14. septembrom. Gostile ga bodo kar štiri države – Ciper, Finska, Poljska in Latvija. Slovenija bo tekme skupinskega dela odigrala v Katovicah na Poljskem. Na turnirju bo nastopilo 24 najboljših reprezentanc stare celine, razdeljenih v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine se bodo uvrstile v izločilne boje, ki bodo potekali v Rigi.

Slovenija bo prvenstvo začela 28. avgusta proti domači Poljski, kar obeta razburljiv uvod v tekmovanje za vse slovenske navijače. Posebnost letošnjega EuroBasketa je tudi ta, da bo veliki finale prvič v zgodovini odigran na Finskem.

Skupaj na isti strani igrišča – že več kot 20 let

Košarka v Sloveniji ni le šport, je gibanje, ki povezuje generacije. Čeprav se v letih menjavajo generacije igralcev, pa slovenski reprezentanci ob strani poleg navijačev ves čas stoji tudi Spar Slovenija. Z več kot dvema desetletjema zvestobe slovenski košarki Spar dokazuje, da prava podpora ni trenutna, temveč vztrajna in srčna.

Spar ni le navijač s tribun, je del zgodbe, ki jo pišejo naši igralci. Skozi sponzorstva, dogodke in stalno prisotnost v ozadju uspehov je postal zanesljiv partner slovenske reprezentance. Zavezani skupnim vrednotam, predanosti, ekipnemu duhu in ponosu skupaj z navijači soustvarjajo košarkarsko zgodbo, ki jo čutimo vsi.

Navijaj s Sparom – in se poteguj za nepozabno izkušnjo v Katovicah

Letos Spar praznuje več kot 20 let neprekinjene podpore slovenskemu košarkarskemu duhu, to praznovanje pa ne bi bilo popolno brez navijačev. Zato sta Spar Slovenija in Telemach pripravila posebno nagradno igro, v kateri lahko osvojite vrhunske športne nagrade.

Glavna nagrada? Kar pet srečnežev bo prejelo po dva aranžmaja za ogled tekem slovenske reprezentance v Katovicah. Podelili bodo še več drugih praktičnih nagrad, med drugimi tudi pet podpisanih reprezentančnih dresov. To je priložnost, ki je ne smete zamuditi.

Vse, kar morate storiti za sodelovanje v nagradni igri, je, da po nakupu v Sparu izpolnite obrazec na tej povezavi. Vsak nakup pomeni novo možnost, zato navijajte, nakupujte in morda boste prav vi tisti, ki boste na tribunah podprli naše košarkarske junake v živo.

Jej kot prvak – s Pavličevićevim sendvičem za trening

Vsak navijač, športnik ali aktiven posameznik ve, da brez pravega goriva ni prave igre. Spar Slovenija je zato v sodelovanju z Andrejem Pavličevićem, osebnim trenerjem in zagovornikom zdravega življenjskega sloga, razvil beljakovinsko bogat sendvič, ki združuje okus in funkcionalnost.

Pavličevićev sendvič za trening je pripravljen iz pirine štručke, piščančjih trakcev, ajvarja, svežih kumar, sirnega namaza in rukole. Vsaka porcija vsebuje kar 44 gramov beljakovin, zato je odlična izbira pred treningom, po njem ali kar tako, za energijo, ki drži.

Poišči ga v ponudbi izdelkov SPAR To Go in jej kot naši košarkarji – z mislijo na zmago.

