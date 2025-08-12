Štiriindvajset reprezentanc se vneto pripravlja na začetek evropskega prvenstva v košarki, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom gostili Katovice, Tampere, Limasol in Riga. Ogromno težav pred začetkom velikega tekmovanja ima Bosna in Hercegovina, še posebej je s pripravo svojih varovancev nezadovoljen selektor Adis Beciragić.

Košarkarji Bosne in Hercegovine so na zadnji pripravljalni tekmi v sarajevski Skenderiji izgubili proti Črni gori z 90:102, pred tem so za zaprtimi vrati v Beogradu proti tamkajšnji izbrani vrsti izgubili s kar 89:126, še pred tem pa so dvakrat izgubili tudi proti Kitajski.

A še bolj kot slabi rezultati so po zadnjem porazu v javnosti odmevale besede selektorja Bosne in Hercegovine Adisa Bećiragića, ki ni skrival svojega nezadovoljstva in je opozoril na očitne težave s telesno pripravljenostjo svojih košarkarjev. Med drugim je izpostavil 213 centimetrov visokega centra in člana Utah Jazz Jusufa Nurkića.

"Jusuf ni v formi in komaj teče," je o košarkarju, ki je proti Črni gori dosegel 15 točk, dejal Bećiragić. Ob tem je izpostavil tudi težave z naturaliziranim košarkarjem Xavierjem Castanedo, ki je novembra 2024 prejel bosansko državljanstvo. "Xavier ne trenira, šele pred dvema dnevoma je začel igrati pet na pet. Vse to je treba vključiti v ekipo, ki igra skupaj že dve leti," je opozoril 55-letni selektor.

Bećiragić meni, da pripravljenost ekipe še zdaleč ni na zahtevani ravni. "Bolje se moramo pripraviti na tekme. Proti Srbiji smo zgrešili 18 prostih metov. Tudi Črna gora je zelo dobra ekipa in upam, da bodo igralci razumeli, kje so težave," je dejal.

Košarkarji Bosne in Hercegovine se bodo do konca priprav pomerili še z Veliko Britanijo in kar trikrat z Belgijo. Na EuroBasketu bo Bosna v prvem delu igrala na Cipru v skupini C z gostiteljem, pa tudi s Španijo, Italijo, Grčijo in Gruzijo.

Preberite še: