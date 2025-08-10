Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jeremy Sochan zaradi poškodbe izpušča EuroBasket 2025

Jeremy Sochan bo moral zaradi poškodbe izpustiti EuroBasket 2025.

Foto: Guliverimage

Jeremy Sochan bo moral zaradi poškodbe izpustiti EuroBasket 2025.

Foto: Guliverimage

Medtem ko slovensko košarkarsko reprezentanco ob 17.30 v Mannheimu čaka še drugi prijateljski dvoboj z Nemčijo v treh dneh, pa slabe novice prihajajo iz vrst prvih slovenskih nasprotnikov na EuroBasketu.

slovenska košarkarska reprezentanca Klemen Prepelič
Sportal Slovenci brez Dončića pred še zahtevnejšo nalogo

Poljska, ki je pred tremi leti šokantno izločila Slovenijo in ji tako preprečila drugi zaporedni boj za kolajne na evropskem prvenstvu, se bo morala na tekmovanju znajti brez glavnega zvezdnika moštva Jeremyja Sochana. Košarkar moštva San Antonio Spurs si je namreč poškodoval mečno mišico, kar pomeni, da ne bo nared za nastop na prvenstvu stare celine. Čeprav poškodba ni hujše narave, pa zahteva počitek, kar manj kot tri tedne pred prvo tekmo na prvenstvu pomeni, da časa za rehabilitacijo ni dovolj.

Sochan, ki je bil prav leta 2022, ko so eni izmed gostiteljev tokratnega EuroBasketa v črno zavili privržence Slovenije in posledično poskrbeli za konec reprezentančne poti Gorana Dragića, je vso svojo NBA kariero do zdaj preživel pri Ostrogah, njegova odsotnost pa je zagotovo hud udarec za poljsko izbrano vrsto. 

"Zelo nam je žal, da se je Jeremyjevo poletje z reprezentanco končalo tako hitro," je ob tem povedal direktor reprezentance Łukasz Koszarek in dodal: "Je cenjen član naše ekipe in ima odlično povezavo z moštvom."

Slovenijo pred uvodnim dvobojem EuroBasketa s Poljaki, ki bo v Katovicah na sporedu 28. avgusta, poleg današnje tekme z Nemci nato do konca priprav čakajo še gostovanji pri Litvi in Latviji, domač dvoboj z Veliko Britanijo in gostovanje pri Srbiji.

