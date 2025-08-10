Medtem ko slovensko košarkarsko reprezentanco ob 17.30 v Mannheimu čaka še drugi prijateljski dvoboj z Nemčijo v treh dneh, pa slabe novice prihajajo iz vrst prvih slovenskih nasprotnikov na EuroBasketu.

Poljska, ki je pred tremi leti šokantno izločila Slovenijo in ji tako preprečila drugi zaporedni boj za kolajne na evropskem prvenstvu, se bo morala na tekmovanju znajti brez glavnega zvezdnika moštva Jeremyja Sochana. Košarkar moštva San Antonio Spurs si je namreč poškodoval mečno mišico, kar pomeni, da ne bo nared za nastop na prvenstvu stare celine. Čeprav poškodba ni hujše narave, pa zahteva počitek, kar manj kot tri tedne pred prvo tekmo na prvenstvu pomeni, da časa za rehabilitacijo ni dovolj.

Sochan, ki je bil prav leta 2022, ko so eni izmed gostiteljev tokratnega EuroBasketa v črno zavili privržence Slovenije in posledično poskrbeli za konec reprezentančne poti Gorana Dragića, je vso svojo NBA kariero do zdaj preživel pri Ostrogah, njegova odsotnost pa je zagotovo hud udarec za poljsko izbrano vrsto.

"Zelo nam je žal, da se je Jeremyjevo poletje z reprezentanco končalo tako hitro," je ob tem povedal direktor reprezentance Łukasz Koszarek in dodal: "Je cenjen član naše ekipe in ima odlično povezavo z moštvom."

🤕❌ Jeremy Sochan will not play in the upcoming #EuroBasket2025 for Poland due to a calf injury! pic.twitter.com/C8eyV7zbsC — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 10, 2025

Slovenijo pred uvodnim dvobojem EuroBasketa s Poljaki, ki bo v Katovicah na sporedu 28. avgusta, poleg današnje tekme z Nemci nato do konca priprav čakajo še gostovanji pri Litvi in Latviji, domač dvoboj z Veliko Britanijo in gostovanje pri Srbiji.