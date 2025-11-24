Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
20.00

Osveženo pred

3 ure, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar Ottawa Senators liga NHL

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 20.00

3 ure, 15 minut

Liga NHL, 24. november

Kralji enostavno morajo končati slab niz na domačem ledu

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar | Anže Kopitar | Foto Reuters

Anže Kopitar

Foto: Reuters

Anže Kopitar in Los Angeles Kingsi skušajo v noči na torek prekiniti črno serijo ne samo treh zaporednih porazov, ampak predvsem slabih rezultatov na domačem ledu, kjer so v tej sezoni za zdaj zmagali samo enkrat. Nasprotnik so Ottawa Senatorsi.

Colorado Avalanche
Sportal Colorado še do devete zaporedne zmage

Los Angeles Kingsi so odigrali 22 tekem in zmagali desetkrat. Šest porazov so doživeli v podaljšku oziroma po kazenskih strelih (šest že po 60 minutah igre). Še posebej slabe rezultate imajo za zdaj na domačem ledu, saj so zmagali le eno tekmo, štiri so izgubili po rednem delu in tri v podaljšku oziroma po kazenskih strelih. Proti Ottawa Senatorsom želijo prekiniti niz treh porazov. Kanadsko ekipo so v tej sezoni že premagali, pred osmimi dnevi v Ottawi z 1:0. To je bila tudi zadnja zmaga Los Angelesa.

Liga NHL, 24. november:

Lestvici:

Anže Kopitar Los Angeles Kings Boston Bruins
Sportal Kopitar in Kings znova izgubili v podaljšku
Edmonton Oilers
Sportal V ponovitvi finala prejšnje sezone boljši podprvaki
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar Ottawa Senators liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.