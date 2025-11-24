Kralji enostavno morajo končati slab niz na domačem ledu

Anže Kopitar in Los Angeles Kingsi skušajo v noči na torek prekiniti črno serijo ne samo treh zaporednih porazov, ampak predvsem slabih rezultatov na domačem ledu, kjer so v tej sezoni za zdaj zmagali samo enkrat. Nasprotnik so Ottawa Senatorsi.

Los Angeles Kingsi so odigrali 22 tekem in zmagali desetkrat. Šest porazov so doživeli v podaljšku oziroma po kazenskih strelih (šest že po 60 minutah igre). Še posebej slabe rezultate imajo za zdaj na domačem ledu, saj so zmagali le eno tekmo, štiri so izgubili po rednem delu in tri v podaljšku oziroma po kazenskih strelih. Proti Ottawa Senatorsom želijo prekiniti niz treh porazov. Kanadsko ekipo so v tej sezoni že premagali, pred osmimi dnevi v Ottawi z 1:0. To je bila tudi zadnja zmaga Los Angelesa.

