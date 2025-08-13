Brazilska telovadka Rebeca Andrade je danes sporočila, da na parterju ne bo več tekmovala. Olimpijska prvakinja na tem orodju iz Pariza 2024 bi namreč rada po petih operacijah ohranila svoje zdravje za prihodnje olimpijske igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu.

"Ne bom več tekmovala na parterju. To orodje ima največji vpliv na moje zdravje," je Rebeca Andrade dejala na novinarski konferenci v Riu.

"Sem 26-letna športnica s petimi operacijami kolena. Ko razumemo svoje meje, jih je bistveno spoštovati. Vem, da vam je všeč moja predstava na parterju, vendar lahko še vedno veliko pokažem na drugih orodjih," je nadaljevala atraktivna telovadka, ki je v Parizu prav na parterju senzacionalno, vendar zasluženo premagala tudi ameriško legendo Simone Biles.

Večkratne poškodbe kolena med letoma 2015 in 2019 so ogrozile njeno kariero, preden je postala ena najboljših telovadk na svetu.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu je premagala tudi Simone Biles. Foto: Reuters

Po svojem olimpijskem debiju v Riu 2016 je domačinka iz Sao Paula na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 osvojila zlato na preskoku in srebro v mnogoboju.

V Parizu je Andrade poleg zlata na parterju dodala še srebro na preskoku in ponovno v mnogoboju, nato pa še bron z ekipo, s čimer je postala najboljša brazilska športnica v zgodovini OI (tako v ženski kot moški konkurenci).

Andrade, ki je v svoji domovini zelo priljubljena, se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo od 19. do 25. oktobra v Džakarti v Indoneziji.