Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
13. 8. 2025,
10.41

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gimnastika Rebeca Andrade

Sreda, 13. 8. 2025, 10.41

20 minut

Olimpijska prvakinja Rebeca Andrade zaradi zdravja opustila parter

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rebeca Andrade | Rebeca Andrade se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo od 19. do 25. oktobra v Džakarti v Indoneziji. | Foto Guliverimage

Rebeca Andrade se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo od 19. do 25. oktobra v Džakarti v Indoneziji.

Foto: Guliverimage

Brazilska telovadka Rebeca Andrade je danes sporočila, da na parterju ne bo več tekmovala. Olimpijska prvakinja na tem orodju iz Pariza 2024 bi namreč rada po petih operacijah ohranila svoje zdravje za prihodnje olimpijske igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu.

"Ne bom več tekmovala na parterju. To orodje ima največji vpliv na moje zdravje," je Rebeca Andrade dejala na novinarski konferenci v Riu.

"Sem 26-letna športnica s petimi operacijami kolena. Ko razumemo svoje meje, jih je bistveno spoštovati. Vem, da vam je všeč moja predstava na parterju, vendar lahko še vedno veliko pokažem na drugih orodjih," je nadaljevala atraktivna telovadka, ki je v Parizu prav na parterju senzacionalno, vendar zasluženo premagala tudi ameriško legendo Simone Biles.

Večkratne poškodbe kolena med letoma 2015 in 2019 so ogrozile njeno kariero, preden je postala ena najboljših telovadk na svetu.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu je premagala tudi Simone Biles. | Foto: Reuters Na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu je premagala tudi Simone Biles. Foto: Reuters

Po svojem olimpijskem debiju v Riu 2016 je domačinka iz Sao Paula na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 osvojila zlato na preskoku in srebro v mnogoboju.

V Parizu je Andrade poleg zlata na parterju dodala še srebro na preskoku in ponovno v mnogoboju, nato pa še bron z ekipo, s čimer je postala najboljša brazilska športnica v zgodovini OI (tako v ženski kot moški konkurenci).

Andrade, ki je v svoji domovini zelo priljubljena, se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo od 19. do 25. oktobra v Džakarti v Indoneziji.

Nina Derwael
Sportal Olimpijska prvakinja pri 25 letih končala športno pot
gimnastika Rebeca Andrade
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.