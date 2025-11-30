Najboljši na gimnastičnem DP upravičili pričakovanja

Vita Prijanovič (Zelena jama) in mladinec Nik Lukačič (Center Maribor) sta se na državnem prvenstvu v športni gimnastiki v absolutni kategoriji razveselila naslovov prvaka. Nastope so popestrili tudi najboljši Slovenci na paradnih orodjih; Lucija Hribar je zmagala na dvovišinski bradlji, Zala Trtnik na gredi, Gregor Rakovič pa na konju z ročaji.

Med več kot 500 tekmovalci se je na zadnji tekmi sezone 2025 predstavila tudi večina najboljših. Finalistka svetovnega in evropskega prvenstva v mnogoboju Lucija Hribar je tokrat nastopila le na bradlji, kjer ji je uspel lep nastop, naslov je osvojila z 12,533 točke.

"Lahko rečem, da sem nastop 'preživela'. To ni bila moja najboljša predstava, saj se vidi, da nisem bila tako dobro pripravljena za to tekmo, ker smo že v prehodnem obdobju. Želela sem se predvsem pokazati na tekmovanju, saj je lepo nastopati pred domačim občinstvom," je uvodoma za krovno zvezo povedala 24-letna Hribar.

"Vesela sem, da sem se prebila do konca vaje brez večje napake. Tudi ocena je, kakršno sem pričakovala, in sem tudi zato zelo vesela. V naslednji sezoni bom tekmovala s sestavami kot na SP. Prve tekme me čakajo sredi februarja," je dodala telovadka Zelene jame. Prijanovič je zmagala tudi na parterju, na preskoku pa je v odsotnosti Teje Belak in Tjaše Kysselef slavila Meta Kunaver (GIB Šiška).

Meta Kunaver je slavila na preskoku. Foto: Luka Vovk/Sportida

Pri moških je bil za gledalce poslastica nastop petega z evropskega in desetega s svetovnega prvenstva Rakoviča (Center Maribor), ki je upravičil pričakovanja in za zmago prejel 13,800 točke.

"Z nastopom sem zelo zadovoljen. Sestavo sem opravil dobro, kar je velik bonus glede na ta teden, saj je še dan prej kazalo zelo slabo. Na tekmi pa mi je vaja s sicer nižjim izhodiščem dobro uspela. Kljub večji napaki pri enem od novih elementov je bila izvedba vaje zelo dobra," je po tekmi dejal 20-letni Mariborčan.

"Izkazalo se je, da nove elemente že kar dobro znam, kar je zelo dobra popotnica za novo sezono. S trenerjem sva sprva razmišljala, da bi februarja prvi svetovni pokal v Nemčiji izpustil in uredil vse študijske obveznosti, zdaj pa imava nov načrt, da nastopim na čim več tekmah in se prebijem v 'top 3' na lestvici svetovnega pokala," je še razkril Rakovič.

Nastop na DP je med reprezentanti tik pred zdajci zaradi poškodbe odpovedal Kevin Buckley, že prej pa Beno Kunst, Luka Bojanc in Gregor Turk. Tako je Lukačič mnogobojski zmagi dodal še naslov na bradlji, na parterju in preskoku je zmagal Anže Hribar (Narodni dom), na krogih Max Bizjan (Partizan Vič), na drogu pa Jure Podobnik (Narodni dom).

Državno prvenstvo se bo danes v Ljubljani končalo še s stopenjskim programom.