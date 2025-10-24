Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Rakovič svetovno prvenstvo gimnastika

Petek, 24. 10. 2025, 14.04

35 minut

Svetovno prvenstvo v gimnastiki

18-letna Kaylia Nemour piše zgodovino afriške celine

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kaylia Nemour | 18-letna Alžirka Kaylia Nemour je nova svetovna prvakinja na dvovišinski bradlji. | Foto Guliverimage

18-letna Alžirka Kaylia Nemour je nova svetovna prvakinja na dvovišinski bradlji.

Foto: Guliverimage

Alžirka Kaylia Nemour je pri komaj 18 letih v Džakarti postala svetovna prvakinja na dvovišinski bradlji, le malo več kot leto po olimpijski zmagi v Parizu na tem orodju. Rusinji Angelini Melnikovi, zmagovalki finala mnogoboja, v katerem je Slovenka Lucija Hribar v četrtek zasedla zgodovinsko 20. mesto, je pripadlo zlato na preskoku.

Lucija Hribar
Sportal Lucija Hribar 20. v mnogoboju na SP

Kaylia Nemour je postala prva afriška telovadka v zgodovini, ki je osvojila svetovni naslov. Z oceno 15,566 točke je svojo najbližjo tekmico, Rusinjo Angelino Melnikovo, zmagovalko finala mnogoboja ter danes zlato na preskoku, ugnala za več kot točko. Tretja je bila Kitajka Yang Fanyuwei.

Dan po razočaranju v mnogoboju, ko je upravičeno sanjala o medalji, nato pa končala tik pod stopničkami, je Alžirka blestela v finalu svoje najljubše discipline.

V moških finalih je na parterju prvi favorit, Britanec Jake Jarman upravičil vlogo in ugnal tekmece. Velika Britanija je slavila dvojno zmago na tem orodju, saj je srebro osvojil Luke Whitehouse, bron pa je pripadel olimpijskemu prvaku na tem orodju, Filipincu Carlosu Yulu.

Gregor Rakovič | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Rakovič na desetem mestu kot rezerva za finale

Na konju z ročaji, kjer je bil mladi slovenski adut Gregor Rakovič z desetim mestom rezerva za finale, je naslov osvojil Yanming Hong. Čeprav je imel evropski podprvak Mamikon Hačatrjan isto oceno kot Kitajec (14,600), je naslov pripadel azijskemu telovadcu zahvaljujoč boljši izvedbi. Vodilni po kvalifikacijah, Kazahstanec Nariman Kurbanov je v finalu naredil veliko napako in ostal brez odličja.

Svetovni naslov na krogih je osvojil telovadec z najvišjo težavnostjo, 31-letni Američan Donnell Whittenburg, ki je postal prvi Američan na tem orodju v zgodovini z zlato kolajno na SP.

Gregor Rakovič svetovno prvenstvo gimnastika
