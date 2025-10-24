18-letna Kaylia Nemour piše zgodovino afriške celine

Alžirka Kaylia Nemour je pri komaj 18 letih v Džakarti postala svetovna prvakinja na dvovišinski bradlji, le malo več kot leto po olimpijski zmagi v Parizu na tem orodju. Rusinji Angelini Melnikovi, zmagovalki finala mnogoboja, v katerem je Slovenka Lucija Hribar v četrtek zasedla zgodovinsko 20. mesto, je pripadlo zlato na preskoku.

Kaylia Nemour je postala prva afriška telovadka v zgodovini, ki je osvojila svetovni naslov. Z oceno 15,566 točke je svojo najbližjo tekmico, Rusinjo Angelino Melnikovo, zmagovalko finala mnogoboja ter danes zlato na preskoku, ugnala za več kot točko. Tretja je bila Kitajka Yang Fanyuwei.

Dan po razočaranju v mnogoboju, ko je upravičeno sanjala o medalji, nato pa končala tik pod stopničkami, je Alžirka blestela v finalu svoje najljubše discipline.

V moških finalih je na parterju prvi favorit, Britanec Jake Jarman upravičil vlogo in ugnal tekmece. Velika Britanija je slavila dvojno zmago na tem orodju, saj je srebro osvojil Luke Whitehouse, bron pa je pripadel olimpijskemu prvaku na tem orodju, Filipincu Carlosu Yulu.

Rakovič na desetem mestu kot rezerva za finale

Na konju z ročaji, kjer je bil mladi slovenski adut Gregor Rakovič z desetim mestom rezerva za finale, je naslov osvojil Yanming Hong. Čeprav je imel evropski podprvak Mamikon Hačatrjan isto oceno kot Kitajec (14,600), je naslov pripadel azijskemu telovadcu zahvaljujoč boljši izvedbi. Vodilni po kvalifikacijah, Kazahstanec Nariman Kurbanov je v finalu naredil veliko napako in ostal brez odličja.

Svetovni naslov na krogih je osvojil telovadec z najvišjo težavnostjo, 31-letni Američan Donnell Whittenburg, ki je postal prvi Američan na tem orodju v zgodovini z zlato kolajno na SP.

