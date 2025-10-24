Divkovič ekspresno končal svetovno prvenstvo v tekvondoju

Prvi tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v tekvondoju v Wuxiju je prinesel tudi prvi slovenski nastop. V kraljevski kategoriji nad 87 kilogramov je nastopil Patrik Divkovič. Šestindvajsetletni Vrhničan, ki je pogledoval tudi po najvišjih mestih, je hitro končal prvenstvo. Slovenca je že v prvi borbi premagal Francoz Omar El Yazidi.

Patrik Divkovič je bil postavljen za 20. nosilca, v svoji prvi borbi pa mu je žreb namenil neugodnega Francoza, ki je bil 13. nosilec. Že pred borbo je bilo jasno, da je Francoz višji, težji in močnejši, a Divkovič je računal na hitrost, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

V prvi rundi sta se borca nekoliko spoznavala, ko pa so se začeli prvi napadi, je bil slovenski reprezentant nekoliko boljši. V izenačeni rundi je Francoz v zadnjih sekundah prišel do rahle prednosti in prvo rundo dobil. V drugi se je nadaljevala podobna predstava, le da je imel rahlo pobudo francoski borec. Divkovič je zaostajal, a razlika ni bila velika. V izdihljajih borbe so po eni od akcij v slovenski reprezentanci zahtevali video-pregled, ki pa ni bil uspešen in čas se je iztekel.

Optimistično gleda proti Los Angelesu

"Razočaran sem, pričakoval sem več, cilji so bili višji, ampak kar je, je. Optimistično gledam naprej, glavni cilj so olimpijske igre v Los Angelesu čez tri leta in tam bom lovil medaljo. Današnji poraz me ne bo zaustavil," je po borbi za Taekwondo zveze Slovenije povedal Divkovič.

"Na svetovnem prvenstvu ni lahkih nasprotnikov. Francoz je zelo izkušen borec, težko se je bilo nanj pripraviti. Borba je bila kljub temu neodločena do konca, bila je zelo majhna razlika. Na žalost mu tokrat ni uspelo. Vlogo je odigrala tudi Patrikova poškodba roke, ki se mu vleče že vse od OI v Parizu, zato smo bili nekoliko omejeni s tehnikami. Vsekakor pa čestitke El Yazidiju, v tej borbi je bil boljši," pa je dodal trener Dragan Zarić.

Slovenska ekipa ima na Kitajskem še dve vroči železi v ognju. V nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času bosta prvenca na članskih SP doživela Nika Rudolf in Ožbolt Molj.