Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
24. 10. 2025,
10.30

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tekvondo svetovno prvenstvo Patrik Divković

Petek, 24. 10. 2025, 10.30

56 minut

Divkovič ekspresno končal svetovno prvenstvo v tekvondoju

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Patrik Divkovič | Patrik Divković se je poslovil že po prvi borbi. | Foto www.alesfevzer.com

Patrik Divković se je poslovil že po prvi borbi.

Foto: www.alesfevzer.com

Prvi tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v tekvondoju v Wuxiju je prinesel tudi prvi slovenski nastop. V kraljevski kategoriji nad 87 kilogramov je nastopil Patrik Divkovič. Šestindvajsetletni Vrhničan, ki je pogledoval tudi po najvišjih mestih, je hitro končal prvenstvo. Slovenca je že v prvi borbi premagal Francoz Omar El Yazidi.

Patrik Divkovič je bil postavljen za 20. nosilca, v svoji prvi borbi pa mu je žreb namenil neugodnega Francoza, ki je bil 13. nosilec. Že pred borbo je bilo jasno, da je Francoz višji, težji in močnejši, a Divkovič je računal na hitrost, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

V prvi rundi sta se borca nekoliko spoznavala, ko pa so se začeli prvi napadi, je bil slovenski reprezentant nekoliko boljši. V izenačeni rundi je Francoz v zadnjih sekundah prišel do rahle prednosti in prvo rundo dobil. V drugi se je nadaljevala podobna predstava, le da je imel rahlo pobudo francoski borec. Divkovič je zaostajal, a razlika ni bila velika. V izdihljajih borbe so po eni od akcij v slovenski reprezentanci zahtevali video-pregled, ki pa ni bil uspešen in čas se je iztekel.

Optimistično gleda proti Los Angelesu

"Razočaran sem, pričakoval sem več, cilji so bili višji, ampak kar je, je. Optimistično gledam naprej, glavni cilj so olimpijske igre v Los Angelesu čez tri leta in tam bom lovil medaljo. Današnji poraz me ne bo zaustavil," je po borbi za Taekwondo zveze Slovenije povedal Divkovič.

"Na svetovnem prvenstvu ni lahkih nasprotnikov. Francoz je zelo izkušen borec, težko se je bilo nanj pripraviti. Borba je bila kljub temu neodločena do konca, bila je zelo majhna razlika. Na žalost mu tokrat ni uspelo. Vlogo je odigrala tudi Patrikova poškodba roke, ki se mu vleče že vse od OI v Parizu, zato smo bili nekoliko omejeni s tehnikami. Vsekakor pa čestitke El Yazidiju, v tej borbi je bil boljši," pa je dodal trener Dragan Zarić.

Slovenska ekipa ima na Kitajskem še dve vroči železi v ognju. V nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času bosta prvenca na članskih SP doživela Nika Rudolf in Ožbolt Molj.

tekvondo svetovno prvenstvo Patrik Divković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.