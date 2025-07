Košarkarice dobile prve tekmice v kvalifikacijah za EP 2027

"Danes v košarki ni več lahkih tekem oziroma lahkih nasprotnikov, tako da se zavedamo, da je pred nami zahtevna naloga. A ne bežimo od dejstva, da cilj je in mora ostati uvrstitev na evropsko prvenstvo. Trenutno je okoli reprezentance sicer še precej neznank, a kljub temu je najbolj pomembno, da igralke ostanejo zdrave in igrajo pomembne vloge v svojih ekipah ter da se v kvalifikacijskih oknih zbere ekipa v čim bolj popolni zasedbi in dobri formi," je povedala športna direktorica reprezentance Maja Erkić.

Slovenke se bodo 12. novembra doma pomerile z Latvijo, 15. novembra bodo gostovale v Estoniji in 18. novembra še na Nizozemskem. V drugem ciklu jih 11. marca najprej čaka gostujoča tekma z Latvijo, 14. marca domači dvoboj z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako domači obračun z Nizozemsko.

Skupine prvega dela kvalifikacij za EP 2027:



skupina A: Luksemburg, Bosna in Hercegovina, Izrael, Irska;

skupina B: Nizozemska, Slovenija, Latvija, Estonija;

skupina C: Romunija, Slovaška, Poljska, Ciper;

skupina D: Norveška, Velika Britanija, Švica, Avstrija;

skupina E: Bolgarija, Črna Gora, Ukrajina, Azerbajdžan;

skupina F: Danska, Grčija, Hrvaška, Severna Makedonija;

skupina G: Islandija, Srbija, Portugalska.

Kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo in lov na 12 prostih mest bodo po spremenjenem sistemu. Kvalifikacije bodo razdeljene v prvi in drugi krog. Ob že uvrščenih štirih gostiteljicah se bodo Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija kvalifikacijam priključile v drugem krogu novembra prihodnje leto, saj jih spomladi čakajo kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu.

V prvem krogu kvalifikacij, ki bo v dveh kvalifikacijskih oknih s po tremi tekmami, bo tako nastopilo 27 reprezentanc. Zato se bo posamezno kvalifikacijsko okno podaljšalo za dva dneva. Uvodni kvalifikacijski cikel bo na sporedu med 9. in 19. novembrom, drugi kvalifikacijski cikel pa bo z novimi tremi tekmami na sporedu med 8. in 18. marcem prihodnje leto, vzporedno s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo.

Napredovanje si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Slednje tri bodo določene na podlagi uradnih košarkarskih pravil, izidov tekem s četrtouvrščeno ekipo v posameznih skupinah pa ne bodo upoštevali.

V drugem krogu kvalifikacij bo zaigralo 24 reprezentanc. Sedemnajstim najboljšim iz prvega dela se bo pridružila še omenjena sedmerica. Reprezentance bodo v drugem krogu razvrščene v šest skupin s po štirimi udeleženkami, pri čemer se bosta najboljši dve ekipi iz vsake skupine uvrstili na EP. Teh 12 reprezentanc se bo pridružilo gostiteljicam prvenstva Belgiji, Finski, Litvi in Švedski.

Tudi drugi del kvalifikacij se bo odvil v dveh oknih s po tremi odigranimi tekmami. Prvi cikel bo na sporedu med 8. in 18. novembrom 2026, drugi ter hkrati zadnji pa med 7. in 17. februarjem 2027.

EP 2027 bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, ki imajo nastop na zaključnem turnirju neposredno zagotovljen in bodo tako v kvalifikacijah brez tekmovalnega naboja igrale v skupini H. EP, ki bo 41. po vrsti, bo med 16. in 27. junijem 2027 potekala v Vilniusu, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v Vilniusu.