Ponedeljek, 11. 8. 2025, 14.57
32 minut
Uvodni krog lige OTP predvidoma 27. septembra
Prvoligaši slovenski boj začenjajo konec septembra
Nova košarkarska sezona državnega prvenstva se bo s prvim kolom začela konec septembra (predvidoma 27. septembra). Naslov prvaka brani Cedevita Olimpija. Podprvaki iz Novega mesta bodo za uvod gostili Laško.
V tekmovanju Liga OTP banka sodeluje 11 ekip, ki si po obstoječem tekmovalnem sistemu, sistemu dopolnjevanja lig ter upoštevanju določil Pravilnika o licenciranju, zagotovijo nastop v 1. SKL.
Tekmovanje poteka po trikrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem tekmovanja.
Zadnjeuvrščena ekipa tega dela tekmovanja v naslednji tekmovalni sezoni sodeluje v tekmovanju 2. SKL, v tekmovanje 1. SKL se uvrsti prvak 2. SKL.
Naslov državnih prvakov lige OTP banka bo branila Cedevita Olimpija, ki se tekmovanju pridruži pozneje.
Prvi krog
Predvidoma 27. september
KK Krka - Laško
Kansai Helios Domžale - ECE Triglav Kranj
Ilirija - Terme Olimpia Podčetrtek
GGD Šenčur - Hopsi Polzela
KK Šentjur - KK Rogaška