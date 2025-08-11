Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Uvodni krog lige OTP predvidoma 27. septembra

Prvoligaši slovenski boj začenjajo konec septembra

Nova košarkarska sezona državnega prvenstva se bo s prvim kolom začela konec septembra (predvidoma 27. septembra). Naslov prvaka brani Cedevita Olimpija. Podprvaki iz Novega mesta bodo za uvod gostili Laško.

V tekmovanju Liga OTP banka sodeluje 11 ekip, ki si po obstoječem tekmovalnem sistemu, sistemu dopolnjevanja lig ter upoštevanju določil Pravilnika o licenciranju, zagotovijo nastop v 1. SKL.

Tekmovanje poteka po trikrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem tekmovanja.

Zadnjeuvrščena ekipa tega dela tekmovanja v naslednji tekmovalni sezoni sodeluje v tekmovanju 2. SKL, v tekmovanje 1. SKL se uvrsti prvak 2. SKL.

Naslov državnih prvakov lige OTP banka bo branila Cedevita Olimpija, ki se tekmovanju pridruži pozneje.

Prvi krog

Predvidoma 27. september
KK Krka - Laško
Kansai Helios Domžale - ECE Triglav Kranj
Ilirija - Terme Olimpia Podčetrtek
GGD Šenčur - Hopsi Polzela
KK Šentjur - KK Rogaška

Ilirija
