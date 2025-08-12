Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga Nova KBM liga ABA liga ABA Dejan Jakara KK Krka Novo mesto

Krka v prenovljeni podobi zavihala rokave

KK Krka, Dejan Jakara | Dejan Jakara je z varovanci začel priprave. | Foto KK Krka Novo mesto

Dejan Jakara je z varovanci začel priprave.

Foto: KK Krka Novo mesto

Košarkarski klub Krka je v ponedeljek opravil prvi trening in tako uradno začel novo sezono. Na prvem treningu je zbrane uvodoma pozdravil predsednik kluba Andraž Šuštarič, ki je ekipi zaželel srečno in uspešno sezono. To bo Krka pod vodstvom Dejana Jakare začela v prenovljeni zasedbi.

V dresu Krke v primerjavi z lansko sezono ostajajo Niko Bačvić, Jaka Klobučar in Žak Smrekar. Novinci v ekipi so: Jan Rebec (Široki TT Kabeli), Lovro Urbiha (Kansai Helios Domžale), Lovro Buljević (KK Mornar), Urban Oman (ECE Triglav Kranj), Sukhmail Mathon (M Basket – Delamode Mazeikiai), Mario Ihring (GTK Gliwice), Leon Šantelj (KK Kvarner) in Victor Bailey Jr. (Niners Chemnitz).

Delu na treningu se je pridružilo več mladih košarkarjev iz domačega mladinskega pogona. Trenerju Dejanu Jakari bosta še naprej pomagala Domen Zevnik in Leon Stipaničev, za telesno pripravo pa bo skrbel Janez Konjar, so sporočili iz kluba. "Občutki na začetku priprav so odlični, sploh ob pogledu na vse te fante, v katere resnično verjamemo. Sestavili smo moderno, dinamično, hitro, čvrsto in višjo ekipo kot lani, a tudi nekoliko manj izkušeno. Želim si, da ohranimo dober napad, popraviti pa moramo obrambo in spraviti več žog pod koš," je ob začetku priprav poudaril trener Dejan Jakara.

"Priprave smo dobro načrtovali. Vemo, kaj nas čaka, in spoprijeli se bomo z različnimi stili košarke. Cilj je, da na vsaki tekmi damo maksimum. Liga ABA je izjemno močna, a če bi rekel, da je cilj Krke le obstanek, bi podcenil svoje fante. V lanski sezoni sem začutil močno podporo okolja in tribun. Tudi v novi sezoni na parketu ne bo nobene izgubljene žoge za nas," je dodal.

Priprave bodo potekale v Novem mestu. Do začetka nastopa v ligi OTP banka (27. september, proti Zlatorogu v Novem mestu) in ligi ABA (6. oktober, v gosteh proti Partizanu) bo ekipa odigrala osem tekem, vključno s superpokalom (23. september, Polzela, proti Cedeviti Olimpiji).

Liga Nova KBM liga ABA liga ABA Dejan Jakara KK Krka Novo mesto
