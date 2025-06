Ilirija spisala zgodovinski uspeh kluba

Kvalifikacije za uvrstitev v ligo ABA, druga tekma: Sreda, 4. junij: Ilirija : Cibona 83:66 (23:11, 35:26, 62:47) /2:0/



// izid v zmagah, igrali so na dve zmagi

Ljubljančani imajo za seboj najboljšo sezono v zgodovini kluba. Prvič do zdaj so se uvrstili v polfinale državnega prvenstva, hkrati pa so si izborili premierni nastop v prvi ligi ABA. V prvem poskusu jim ni uspelo, saj so v finalu lige ABA 2, potem ko so sicer dobili prvo tekmo, izgubili z 1:2 v zmagah proti Bosni, so pa zato dobili še eno priložnost in boj v kvalifikacijah. V teh so dvakrat premagali Cibono in si zagotovili napredovanje v višji rang tekmovanja.

Srečanje si je v družbi Luke Rupnika in Eda Murića ogledal tudi Luka Dončić. Foto: Aleš Fevžer Na prvi tekmi kvalifikacij je drugouvrščena iz lige ABA 2 ljubljanska Ilirija prejšnji teden s 93:88 ugnala zagrebško Cibono in v dvorani Dražena Petrovića v Zagrebu naredila prvi korak k sodelovanju v ligi ABA v prihodnji sezoni. Ilirija je zasluženo dosegla zmago, saj je vodila večino tekme – v prvi četrtini že s 17 točkami razlike, v bolj izenačenem drugem delu pa je ubranila vse poskuse domačih. Podoben scenarij se je odvil tudi v Ljubljani.

Po izenačenem začetku so tudi tokrat v prvi četrtini pobudo prevzeli košarkarji Ilirije in so po prednosti z 12:8 še zviševali vodstvo. Voz je vlekel Vincent Golson, ki je v uvodni četrtini dosegel deset točk, ljubljansko moštvo pa je po desetih minutah igre vodilo za 12 (23:11). V drugi četrtini so si zapravljeni napadi sledili na obeh straneh, Ilirija pa je na odmor odšla s plus devet (35:26).

Foto: Aleš Fevžer

Gostje so se v drugem delu približali na minus pet, a so nato Ilirijani strnili vrste, zvišali vodstvo, v 28. minuti pa s trojko Tima Tomažiča dosegli najvišje vodstvo na tekmi 57:41. Varovanci Stipeta Modrića so vodstvo zadržali vse do konca dvoboja, ki so ga dobili in se razveselili napredovanja v ligo ABA.

Pri Ljubljančanih sta bila najbolj učinkovita Golson z 22 točkami, petimi podajami in tremi ukradenimi žogami ter Luka Kureš z 20 točkami in šestimi skoki.

Mesto v ligi ABA za sezono 2025/26 iz Slovenije že imata zagotovljeni Cedevita Olimpija in Krka.