Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
7. 8. 2025,
15.28

Osveženo pred

1 minuta

Nagovor članice mestnega sveta LA ob predstavitvi Son Heung Mina postal tarča posmeha

R. Sp.

Son Heung-min

Heather Hutt in Son Heung Min

Foto: Reuters

Južnokorejski nogometni zvezdnik Son Heung Min je po desetih letih zapustil angleški Tottenham, svojo kariero pa bo nadaljeval v ZDA, kjer so ga v svojih vrstah na novinarski konferenci že pozdravili Los Angeles FC, kjer pa je za precej neposrečen trenutek poskrbela članica mestnega sveta Los Angelesa Heather Hutt.

33-letni Son Heung Min je namreč med podpisom pogodbe z Los Angeles FC prejel absurdno prošnjo, da bi Združene države Amerike popeljal do zmage na svetovnem prvenstvu. Neposrečena trenutek in prošnja sta nemudoma zaokrožila po socialnih omrežjih, kjer sta požela ogromno smeha, pa tudi zgražanja nad nepoznavanjem nogometnega sveta. Pod nesmiselno vprašanje se je "podpisala" članica mestnega sveta Los Angelesa Heather Hutt, ki je v nagovoru pozdravila Južnokorejca v mestu angelov. 

"Brez pritiskov, ko bomo gostili svetovno prvenstvo, pričakujemo zmago v Los Angelesu za reprezentanco ZDA," je dejala Hutt, ki je tako povezala igranje Son Heung Mina v klubu v Los Angelesu s prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada. Nekdanji član Tottenhama pa se je na vse skupaj odzval le z nasmeškom.

"Prišel sem zmagovat in dal bom vse od sebe," pa je na predstavitveni novinarski konferenci na stadionu BMO dejal Son, ki je Tottenham zapustil kot peti najboljši strelec v zgodovini kluba. Za londonsko ekipo je dosegel 173 golov. Njegov prestop je ovrednoten na 26 milijonov dolarjev oziroma 22,3 milijona evrov, kar je rekord v ligi MLS. Son, ki je nekoč igral tudi za nemška HSV in Bayer Leverkusen, bo v mestu angelov znova združil moči s francoskim vratarjem Hugom Llorisom, svojim nekdanjim dolgoletnim soigralcem pri Tottenhamu.

