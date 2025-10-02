Slovenski nogometni prvoligaš Koper je dobil novo okrepitev v osrčju obrambe. Kot so sporočili iz kluba, bo na Primorskem po novem igral Filip Damjanović.

Sedemindvajsetletni srednji branilec iz Beograda je bil pred prihodom med rumeno-modre brez kluba, nazadnje pa je bil član turškega Konyaspora. V Kopru bo ostal najmanj do zaključka letošnje sezone, so zapisali Primorci.

Ti pod vodstvom Slaviše Stojanovića v Prvi ligi Telemach po desetih krogih zasedajo tretje mesto s 17 točkami, toliko jih imata tudi drugouvrščeni Bravo in četrtouvrščeni Maribor, daleč pred vsemi pa je Celje z 28 točkami.

V tej sezoni je Kopru spodrsnilo predvsem v pokalnem tekmovanju, kjer so hitro izpadli proti drugoligašu Taboru iz Sežane.

Preberite še: