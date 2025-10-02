Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
18.52

Osveženo pred

57 minut

Četrtek, 2. 10. 2025, 18.52

57 minut

Nogometna tržnica, 2. oktober

Filip Damjanović okrepil obrambo Kopra

Filip Damjanović (levo) | Koper je okrepil srbski branilec Filip Damjanović (levo). | Foto Guliverimage

Koper je okrepil srbski branilec Filip Damjanović (levo).

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je dobil novo okrepitev v osrčju obrambe. Kot so sporočili iz kluba, bo na Primorskem po novem igral Filip Damjanović.

Sedemindvajsetletni srednji branilec iz Beograda je bil pred prihodom med rumeno-modre brez kluba, nazadnje pa je bil član turškega Konyaspora. V Kopru bo ostal najmanj do zaključka letošnje sezone, so zapisali Primorci.

Ti pod vodstvom Slaviše Stojanovića v Prvi ligi Telemach po desetih krogih zasedajo tretje mesto s 17 točkami, toliko jih imata tudi drugouvrščeni Bravo in četrtouvrščeni Maribor, daleč pred vsemi pa je Celje z 28 točkami.

V tej sezoni je Kopru spodrsnilo predvsem v pokalnem tekmovanju, kjer so hitro izpadli proti drugoligašu Taboru iz Sežane.

