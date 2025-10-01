Nogometni klub Maribor je prejšnji teden dodobra pretresel hud incident, po katerem je z mesta glavnega trenerja odšel Radomir Đalović. Na treningu naj bi se stepla Omar Rekik in Benjamin Tetteh, vpleten pa naj bi bil tudi glavni trener Đalović, ki je zatem zahteval prekinitev pogodbe in odškodnino. Zdaj je o vsem skupaj spregovoril za Sportske novosti.

Iz štajerske prestolnice so v četrtek prišle informacije o hudem incidentu na sredinem treningu nogometašev Maribora, na katerem naj bi se stepla Omar Rekik in Benjamin Tetteh, vpleten pa naj bi bil tudi glavni trener Radomir Đalović. Po informacijah Sportkluba je Tetteh ob sporu z Rekikom proti temu zamahnil in med ruvanjem po nesreči v obraz zadel trenerja Đalovića, zaradi česar je ta potreboval celo zdravniško oskrbo.

Zatem so se ob odhodu Đalovića oglasili tudi pri Mariboru, kjer so povedali svojo plat zgodbe. "Ni prijetno, ko se zgodi, kar se je zgodilo v sredo, ne gre pa za situacijo, ki je v nogometu ne bi že videli. Trening, čustva, povečan naboj. In med intenzivno vadbo na razmočenem igrišču lahko tudi preostro posredovanje privede do spora, ki se je zgodil v našem primeru. Po dvoboju za žogo je prišlo do krajše razprave med igralcema, ki je iz verbalnega prerasla v fizični obračun, vskočili so igralci in člani strokovnega štaba, med prvimi ju je ločil Radomir Đalović, ki je ob tem prejel udarec, zaplet pa je bil hitro rešen. Trener je igralca poslal v slačilnico in trening vodil do konca. Igralca sta skupaj odšla z igrišča in se pozneje skupaj tudi prišla opravičit za neprimeren odziv. Medtem so sledili pogovori med vodstvom kluba in dozdajšnjim trenerjem, ob upoštevanju vseh okoliščin pa je bila sprejeta odločitev o zaključku skupne poti," so zapisali pri Mariboru, kjer so taktirsko palico začasno predali v roke Radovana Karanovića.

Maribor je konec tedna s kar 0:3 klonil na gostovanju v Celju. Foto: Jure Banfi

Đalović opisal dogajanje

O celotnem dogajanju preteklega tedna je za Sportske novosti spregovoril Đalović. "Imeli smo trening, na katerem je v nekem trenutku prišlo do nenadnega in zelo eksplozivnega spopada med dvema igralcema, ki je takoj prerasel v fizični pretep. Po začetnem šoku sem stekel, da bi ločil oba, ki sta se pretepala, in ker se v svojem pretepu tega sploh nista zavedala, me je eden od udarcev zadel. Seveda se je pretep takoj zatem ustavil, a škoda je bila že storjena in je bila zelo velika. To je nekaj, kar le malo trenerjev doživi v svoji karieri. Na srečo sem ostal miren in se s svojim osebjem odpravil v garderobo," je dogajanje opisal nekdanji trener Maribora.

Kot je pojasnil, sta bila mogoča le dva scenarija: ali bi odpustili oba igralca ali pa bi kot osebje kolektivno odšli. "Zame kot trenerja ni bilo druge rešitve. Lahko bi se odločil, da ostanem in odpustim oba igralca, vendar smo presodili, da bi bil to za klub velik udarec, od katerega si ne bi mogel opomoči več mesecev. Igralca, ki sta se borila, sta tudi dva najboljša igralca v Mariboru, sta hrbtenica ekipe, stebra, ki jo nosita. Maribor nima igralcev, ki bi ju lahko ustrezno nadomestili. Vendar ne gre le za to, ampak tudi za to, da bi porušili celotno vzdušje v garderobi in klubu, ki bi se nato vleklo kdo ve koliko časa ... Realno gledano, če bi ostali, bi težko imeli vzdušje, ki je potrebno, da ekipa dobro igra in zmaguje. Zato smo presodili, da je za klub veliko boljša možnost, da mi kot osebje odstopimo. Vodstvo kluba je bilo šokirano, prav tako vsi igralci, vsi po vrsti so nam pošiljali sporočila," je pojasnil Đalović.

Foto: Jure Banfi

Đalović: Nismo gledali na lastne interese

Kot je dodal, so skupaj z njegovim strokovnim štabom v Mariboru v 25 dneh resnično uživali v vsem. "Maribor je velik klub, dobro organiziran, z odličnimi navijači, z odličnimi delovnimi pogoji. Tja smo prišli polni ambicij, da opravimo pravo delo in se borimo za trofeje. V dveh krogih smo dosegli dve zmagi, v pokalu pa smo dosegli zgodovinsko zmago s 13:0, največjo, odkar Maribor obstaja."

"V garderobi smo v kratkem času resnično našli kemijo in se podali na zelo obetavno pot. Žal se je ta incident zgodil na treningu, vendar to ne more spremeniti tega, kar smo doživeli v teh 25 dneh in kako so nas ljudje v klubu sprejeli. Zato nismo gledali na lastne interese in odpravnino, ki ste jo omenili, ampak izključno na interese Maribora. Najlažje bi bilo odpustiti ta dva in počakati, da bi sezona prinesla, karkoli bi prinesla, ampak nikoli ne bom trener, ki bi na svoje delo gledal na ta način. Odstop je bila najboljša rešitev za Maribor in to je bilo najpomembnejše," je še povedal Đalović.

Kot poroča Sportklub, naj bi mesto glavnega trenerja Maribora v kratkem prevzel Feđa Dudić.

