Mariboru in Celju najvišji kazni

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po 10. krogu domačega prvenstva najvišji kazni naložila Mariboru in Celju. Maribor bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačal 2500 evrov globe, Celje pa 1499 evrov, so sporočili iz krovne zveze.

Pri Muri bodo v blagajno NZS zaradi neprimernega vedenja navijačev odšteli 350 evrov, pri Olimpiji pa 250, dodatnih 360 pa zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev na tekmi proti Muri.