Srb zakuhal eno najodmevnejših afer v 1. SNL. Zdaj se vrača v Slovenijo.

Četrtek bo prav poseben dan v karieri Marka Nikolića. Srbski trener se vrača v državo, kjer je pred slabim desetletjem zakuhal eno najodmevnejših afer v 1. SNL, o kateri se je veliko pisalo tudi na Otoku. Zaradi rasistične zbadljivke, namenjene temnopoltemu varovancu Blessingu Elekeju, ki je na dvoboju med Olimpijo in Zavrčem poskrbel za tragikomičen zaključek srečanja, je izgubil službo v Ljubljani. Zdaj bo kot strateg atenskega AEK gostoval v Celju v konferenčni ligi in se v dvoboju nekdanjih trenerjev zmajev pomeril z Albertom Riero. Zanimivo, Španec je še nekaj mesecev pred tem, ko je Zavrč 10. aprila 2016 gostoval v Stožicah, Nikolić pa je nato zaradi besed "črni idiot" ostal brez službe, nogomet igral prav za Zavrč.

V Slovenijo se vrača srbski trener Marko Nikolić, ki je pred slabim desetletjem poskrbel za eno najodmevnejših afer v 1. SNL. Z Olimpijo mu je šlo imenitno, na osmih tekmah sploh ni doživel poraza, vseeno pa je moral zapustiti vroči stolček v Stožicah. Kaj je šlo narobe? Usodna je bila njegova opazka, ki jo je izrekel v sodnikovem podaljšku srečanja 1. SNL med Olimpijo in Zavrčem. Na njegovo smolo so jo ujele televizijske kamere.

Marko Nikolić ima danes 46 let. Svojo trenersko kariero je začel pri beograjskem Radu, kjer je postal najmlajši strateg v srbskem prvenstvu, saj se je lotil odgovornega dela še pred 30. rojstnim dnevom. Kmalu je napredoval, prevzel Vojvodino in Partizan, leta 2016 pa ga je v Ljubljano privabil Ranko Stojić, takratni športni direktor Olimpije. S Stojićem je že sodeloval pri Radu. V Slovenijo je prišel 11. januarja 2016, dobre tri mesece pozneje pa jo že zapustil brez službe. Foto: Saša Pahić Szabo

Afričan se je zahvaljeval bogu, trenerju ušla opazka

Napadalec Olimpije Blessing Eleke se je poškodoval ob proslavljanju zadetka v Stožicah. Foto: Saša Pahić Szabo Gostje iz Zavrča, za katere je še nekaj mesecev pred tem nastopal tudi sloviti Albert Riera, zdajšnji trener Celja, so se 16. aprila 2016 v Stožicah spogledovali z velikim uspehom. Z 1:0 so vodili skoraj do zadnje sekunde, a jim je globoko v sodnikovem podaljšku zmago iz rok izpulil srečen zadetek Blessinga Elekeja. Nigerijec se je zadetka tako razveselil, da je stekel k zastavici, ki označuje kot, in se zahvaljeval bogu.

Soigralci, še bolj pa navijači, so se začudeno spogledovali, saj so s tem izgubili dragocene sekunde, ko je Olimpija po izenačenju iskala pot do čudežnega preobrata. Pobožni Afričan se je pri proslavljanju za nameček še poškodoval, tako da je bila tragikomedija napetega konca srečanja izdatna. Igrišče je zapustil na nosilih, njegovi soigralci pa v zadnjih sekundah ogromnega pritiska niso nadgradili z zmagovitim golom. Ostalo je pri 1:1. Marko Nikolić je tako še osmič zapored ostal neporažen na klopi Olimpiji, nikakor pa ni slutil, da bo to tudi njegova zadnja tekma, na kateri je vodil zmaje.

Marko Nikolić je zaradi nespametnega verbalnega vložka, ki so ga ujele televizijske kamere, izgubil službo in prejel kazen. Foto: Saša Pahić Szabo

A moč medijev je hitro naredila svoje. Zaradi besed "črni idiot", ki jih je izrekel mlademu Afričanu, je ostal brez službe. Ušle so mu ob začudenju, ko je spremljal, kako Eleke proslavlja zadetek, čeprav se je Olimpiji mudilo, saj je želela še enkrat zatresti mrežo Zavrča. Nastala je afera. Ni pomagalo, da se je pozneje opravičil tako Elekeju kot tudi vodstvu kluba in navijačem. Štiri dni pozneje je prejel ostro kazen. Disciplinski sodnik tekmovanja ga je kaznoval s prepovedjo vodenja Olimpije na sedmih tekmah. S tem se je sezona 2015/16 zanj že končala, saj je bilo do konca le še šest krogov. Predsednik Milan Mandarić je vseeno upal, da se bo zadeva polegla, Nikolić pa ostal prvi strateg zmajev. Želja se mu ni uresničila.

Mandarić: Napaka, ki se ne tolerira

Milan Mandarić je oboževal Marka Nikolića, a je moral z njim prekiniti sodelovanje. Foto: Vid Ponikvar To je bila občutljiva tema rasizma v evropskem nogometu. Ko so o njej začeli poročati tudi na Otoku, kjer je pred tem dolgo deloval Mandarić, se je ustvaril tako velik pritisk, po katerem Američanu srbskih korenin ni preostalo nič drugega, kot da je začel iskati novega trenerja. Osem dni po tekmi je tako sporočil, kako Nikolić ni več trener Olimpije.

"To ni ena mojih najsrečnejših novinarskih konferenc. Z Markom Nikolićem smo se sporazumno odločili, da odstopi z mesta trenerja. Odločitev ni bila lahka, toda kot predsednik oziroma klub nismo imeli veliko možnosti, da bi drugače ravnali ob tej napaki, ki se ne tolerira. Marko je dober trener, dober človek, a je naredil veliko napako, kar je plačal s prekinitvijo pogodbe," je dejal takratni prvi mož Olimpije in razloge za svoje dejanje utemeljil z besedami, da mora biti Olimpija tako v Sloveniji kot v Evropi vrhunski klub in vzor drugim.

Nikolić, ki je bil od naslova slovenskega prvaka oddaljen le še šest tekem, je moral zapustiti Ljubljano, na njegov položaj pa je prišel Italijan Rodolfo Vanoli in po zmagi v Velenju popeljal zeleno-bele do prvega državnega naslova po sušnih 21 letih.

Eleke prosil vodstvo kluba, da ne odpusti trenerja

Blessing Eleke je težko sprejel odhod Marka Nikolića. Foto: Vid Ponikvar Pozneje so pri BBC World Service stopili v stik z Blessingom Elekejem in želeli slišati še njegovo plat zgodbe. "Tega ni mislil resno. To je izrekel le v afektu, ker je bil jezen," jim je zaupal napadalec Olimpije in angleškemu predstavniku sedme sile potožil, da obžaluje razplet dogodkov.

"Zelo sem žalosten in jezen. Naš trener je družinski človek, zdaj pa je zaradi mene izgubil službo. Ljudje mu očitajo, da je rasist, sam pa menim drugače. Vodstvo kluba sem prosil, da trener ne bi izgubil službe, a se je predsednik odločil drugače," je še dejal Afričan, ki se je ob koncu leta 2015 vpisal v knjigo rekordov 1. SNL, saj je postal najdražja okrepitev slovenskega kluba vseh časov. Olimpija je namreč zanj vrtnicam iz Nove Gorice odštela 800 tisoč evrov, strokovno vodstvo zmajev pa je pričakovalo, da bo Eleke idealna zamenjava za Andraža Šporarja, ki se je po koncu jesenskega dela preselil v Švico k Baslu. Nigerijec v Ljubljani ni nadaljeval strelske forme, ki so je bili od njega vajeni navijači Gorice, je pa Olimpija vseeno uresničila cilj in postala prvak Slovenije.

Zmajem je v nadaljevanju sezone 2015/16 uspelo zadržati prednost in osvojiti naslov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji so pozneje še trikrat postali prvaki, vselej pod vodstvom tujih strategov. Do novih zvezdic so jih popeljali še Hrvat Igor Bišćan (2018) ter Španca Albert Riera (2023) in Victor Sanchez (2025).

Ko je Riera zaigral zadnjič, je izgubil prav proti njemu

Nikolića, ki se tako vrača v Slovenijo kot trener grškega velikana AEK Atene, pri katerem ne manjka znanih nogometašev (Srb Luka Jović, Hrvat Domagoj Vida, Portugalec Joao Mario, Argentinec Roberto Pereyra, Romun Razvan Marin, Srb Marko Grujić, Grk Petros Mantalos, Albanec Thomas Strakosha, Srb Mijat Gaćinović …), tako čaka trenerski obračun z Albertom Riero. Z njim se je v Sloveniji že pomeril, a v nekoliko drugačni vlogi.

Ko je Albert Riera odigral zadnjo tekmo v karieri, je v dresu Kopra leta 2016 izgubil proti Olimpiji, ki jo je vodil prav njegov četrtkov trenerski tekmec. Foto: Jure Banfi

Ko je Olimpija 28. februarja 2016 premagala Koper z 2:0, je bil njen trener ravno Marko Nikolić, pri gostih pa je Albert Riera odigral 28 minut. To je bil tudi njegov zadnji nastop v bogati nogometni karieri, v kateri je branil barve številnih evropskih velikanov in španske reprezentance.

Lovorike osvaja kot po tekočem traku

Srbski strateg se je po odhodu iz Ljubljane vrnil v Beograd, kjer je v sezoni 2016/17 vodil Partizan in ga popeljal do dvojne srbske krone. Preselil se je na Madžarsko in nadaljeval osvajanje lovorik. S Fehervarjem (Videotonom) je postal prvak (2017/18) in pokalni zmagovalec (2018/19), nato je z moskovskim Lokomotivom v Rusiji osvojil pokal (2020/21), s klubom Shabab Al Ahli je leta 2023 postal superpokalni zmagovalec ZAE, z moskovskim CSKA pa je v prejšnji sezoni osvojil ruski pokal. Ker pa je v ruskem prvenstvu osvojil "le" tretje mesto, so ga nogometne poti ponesle drugam.

Odkar vodi atenski AEK, z njim sploh še ni doživel poraza. Foto: Guliverimage

Poleti je z Aekom sklenil dveletno pogodbo. Za zdaj mu gre z atenskim klubom imenitno. Na 13 tekmah sploh še ni izgubil. Devetkrat je zmagal, štirikrat pa še remiziral. Tako bi lahko Celje pod taktirko Alberta Riere postal sploh prvi, ki bi spravil na kolena Nikolićeve varovance v rumeno-črnih dresih. Četrtkov spektakel na stadionu Z'dežele se bo začel ob 21. uri.