Avtorji:
M. P., Pe. M., Š. L.

Sobota,
18. 10. 2025,
19.28

Osveženo pred

32 minut

Triglav Kranj KK Podčetrtek Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Hopsi Polzela KK Zlatorog Laško KK Ilirija Kansai Helios Domžale kk Rogaška KK Krka Novo mesto Liga OTP banka

Sobota, 18. 10. 2025, 19.28

32 minut

Liga OTP banka, četrti krog

Laščani s tretjo zmago tik pod vrh, Krka ostaja neporažena

Nigel Scantlebury | Nigel Scantlebury je bil ključni mož zmage Laščanov. | Foto Aleš Fevžer

Nigel Scantlebury je bil ključni mož zmage Laščanov.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v četrti krog košarkarske lige OTP banka je Šenčur že v torek gostil stoodstotno Krko. Dolenjci so se izkazali za premočnega tekmeca, zmagali so s 103:92. V sredo je v Domžalah gostovala Ilirija in proti domačim izgubila z izidom 77:64. V petek je Triglav doma izgubil proti Šentjurju (74:83). V soboto so košarkarji Zlatoroga z 92:90 strli odpor Hopsov in dosegli tretjo zmago, po kateri so drugi. Koš za zmago je sekundo pred koncem dosegel Anže Bobnar, ki je bil s 15 točkami in tremi trojkami znova eden od ključnih igralcev trenerja Nejca Kobala. Eden od ključnih mož ob zmagi je bil z 28 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami je bil prvi strelec tekmovanja Nigel Scantlebury. Krog bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in Rogaška.

Liga OTP banka, četrti krog:

Torek, 14. oktober:
Šenčur GGD : Krka 92:103

Sreda, 15. oktober:
Kansai Helios Domžale : Ilirija 77:64

Petek, 17. oktober:
Triglav Kranj : Šentjur 74:83

Sobota, 18. oktober:
Zlatorog Laško : Hopsi Polzela 92:90 (26:22, 48:53, 77:78)

Ponedeljek, 20. oktober:
17.30 Podčetrtek – Rogaška

Lestvica:

1. Krka 4 tekme – 8 točk
2. Laško 4 – 7
3. GGD Šenčur 4 – 6
4. Ilirija 4 – 6
5. Šentjur 4 – 6
6. Kansai Helios Domžale 4 – 6
7. Rogaška 3 – 5
 8. ECE Triglav Kranj 4 – 5
 9. Hopsi Polzela 4 – 5
10. Terme Olimia Podčetrtek 3 – 3

