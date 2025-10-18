Sobota, 18. 10. 2025, 19.28
32 minut
Liga OTP banka, četrti krog
Laščani s tretjo zmago tik pod vrh, Krka ostaja neporažena
Za uvod v četrti krog košarkarske lige OTP banka je Šenčur že v torek gostil stoodstotno Krko. Dolenjci so se izkazali za premočnega tekmeca, zmagali so s 103:92. V sredo je v Domžalah gostovala Ilirija in proti domačim izgubila z izidom 77:64. V petek je Triglav doma izgubil proti Šentjurju (74:83). V soboto so košarkarji Zlatoroga z 92:90 strli odpor Hopsov in dosegli tretjo zmago, po kateri so drugi. Koš za zmago je sekundo pred koncem dosegel Anže Bobnar, ki je bil s 15 točkami in tremi trojkami znova eden od ključnih igralcev trenerja Nejca Kobala. Eden od ključnih mož ob zmagi je bil z 28 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami je bil prvi strelec tekmovanja Nigel Scantlebury. Krog bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in Rogaška.
Liga OTP banka, četrti krog:
Torek, 14. oktober:
Šenčur GGD : Krka 92:103
Sreda, 15. oktober:
Kansai Helios Domžale : Ilirija 77:64
Petek, 17. oktober:
Triglav Kranj : Šentjur 74:83
Sobota, 18. oktober:
Zlatorog Laško : Hopsi Polzela 92:90 (26:22, 48:53, 77:78)
Ponedeljek, 20. oktober:
17.30 Podčetrtek – Rogaška
Lestvica:
1. Krka 4 tekme – 8 točk
2. Laško 4 – 7
3. GGD Šenčur 4 – 6
4. Ilirija 4 – 6
5. Šentjur 4 – 6
6. Kansai Helios Domžale 4 – 6
7. Rogaška 3 – 5
8. ECE Triglav Kranj 4 – 5
9. Hopsi Polzela 4 – 5
10. Terme Olimia Podčetrtek 3 – 3