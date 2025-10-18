Laščani s tretjo zmago tik pod vrh, Krka ostaja neporažena

Za uvod v četrti krog košarkarske lige OTP banka je Šenčur že v torek gostil stoodstotno Krko. Dolenjci so se izkazali za premočnega tekmeca, zmagali so s 103:92. V sredo je v Domžalah gostovala Ilirija in proti domačim izgubila z izidom 77:64. V petek je Triglav doma izgubil proti Šentjurju (74:83). V soboto so košarkarji Zlatoroga z 92:90 strli odpor Hopsov in dosegli tretjo zmago, po kateri so drugi. Koš za zmago je sekundo pred koncem dosegel Anže Bobnar, ki je bil s 15 točkami in tremi trojkami znova eden od ključnih igralcev trenerja Nejca Kobala. Eden od ključnih mož ob zmagi je bil z 28 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami je bil prvi strelec tekmovanja Nigel Scantlebury. Krog bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in Rogaška.