Derbi Krki, Laščani ugnali Domžalčane

Za uvod v tretji krog košarkarske lige OTP banka je Ilirija gostila Krko in izgubila z 81:89. Neporaženi Novomeščani so Ilirijanom zadali prvi poraz. V prvi sobotni tekmi je Helios doma z 80:98 klonil proti Zlatorogu. Šenčurjani bodo gostili Triglav, Rogaška pa Hopse. Krog bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Podčetrtek.

Gostujoča zasedba trenerja Dejana Jakare je odločilni korak k zmagi naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila s 25:18 in po kateri si je nabrala 12 točk naskoka.

Pri gostih, ki so dobili skok (42:38), tekmeca pa so nadigrali tudi v večini drugih statističnih elementov, so bili v napadu najbolj razpoloženi Lovro Urbiha s 17 (met iz igre 7:10, trojke 3:5) ter Victor Lamont Bailey in Jan Rebec, ki sta dosegla 15 točk. Na drugi strani sta 18 točk zbrala Wendell Jerome Green (13 v drugem polčasu) in Luka Kureš, a zgolj štiri v drugem delu.

Domžalčani drugič poraženi

Kansai Helios je tudi tretjo tekmo v ligi OTP banka odigral pred domačimi gledalci in drugič sklonjenih glav zapustil parket, Laško je po Rogaški vpisalo drugo zaporedno zmago. Domžalčani so po naporno prigarani zmagi sredi tedna v ligi Aba 2 proti Slobodi iz Tuzle dvoboj z Laščani odigrali pod svojimi sposobnostmi, Laščani pa so s hrabro in odlično strelsko predstavo izkoristili ponujeno priložnost.

Gostje so si v prvem polčasu priigrali 16 točk naskoka, vseh drugih dvajset minut pa so suvereno nadzorovali potek dogodkov. Laščani so zadeli 13 trojk, skok so dobili s 40:31, 30 točk Alena Malovčića za domače pa so zasenčili Emir Krajinić (20 točk, 12 skokov), Nigel Deandre Allyn Scantlebury (21 točk, 8 podaj), Alen Zulić (22 točk, trojke 3:7) in Anže Bobnar (18 točk, trojke 6:9).

Liga OTP banka, 3. krog: Četrtek, 9. oktober:

Ilirija : Krka 81:89 (26:24, 42:47, 60:72) Sobota, 11. oktober:

Kansai Helios Domžale : Zlatorog Laško 80:98 (14:26, 41:49, 62:69)

19.30 Rogaška - Hopsi Polzela

19.30 Šenčur GGD - Triglav Kranj Ponedeljek, 13. oktober:

17.30 Šentjur - Podčetrtek