Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Sreda,
1. 10. 2025,
22.25

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
KK Ilirija KK Podčetrtek Triglav Kranj Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Liga OTP banka Kansai Helios Domžale

Sreda, 1. 10. 2025, 22.25

1 ura, 13 minut

Liga OTP banka, 2. krog

Krka do zanesljive zmage v Domžalah

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lovro Buljević, Krka | Lovro Buljević je bil ob zmagi prvi strelec Krke. | Foto Aleš Fevžer

Lovro Buljević je bil ob zmagi prvi strelec Krke.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v drugi krog košarkarske lige OTP banka so košarkarji Krke v gosteh visoko s 97:78 premagali Kansai Helios Domžale in vknjižili drugo zmago, gostiteljem pa zadali prvi poraz. Lovro Buljević je k zmagi prispeval 20 točk in sedem skokov, Victor Bailey jih je dodal 15. Pri domačih je Blaž Mahkovic končal pri 23 točkah.

Preostale tekme kroga bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.

Liga OTP banka, 2. krog:

Sreda, 1. oktober:
Kansai Helios Domžale : Krka 78:97

Sobota, 4. oktober:
17.30 Zlatorog Laško - Rogaška
19.30 Hopsi Polzela - Šentjur

Ponedeljek, 6. oktober:
17.30 Podčetrtek - Šenčur
18.30 Triglav Kranj - Ilirija

Lestvica:

1. Krka 2 tekmi - 4 točke
2. Kansai Helios Domžale 2 - 3
3. Šenčur GGD 1 - 2
4. Rogaška 1 - 2
5. Ilirija 1 - 2
6. Podčetrtek 1 - 1
7. Triglav Kranj 1 - 1
8. Šentjur 1 - 1
9. Hopsi Polzela 1 - 1
10. Zlatorog Laško 1 - 1

Cedevita Olimpija : Krka, superpokal, Aleksej Nikolić
Sportal "V glavi sem hitro preklopil, da je konec"
KK Ilirija KK Podčetrtek Triglav Kranj Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Liga OTP banka Kansai Helios Domžale
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.