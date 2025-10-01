Sreda, 1. 10. 2025, 22.25
1 ura, 13 minut
Liga OTP banka, 2. krog
Krka do zanesljive zmage v Domžalah
Za uvod v drugi krog košarkarske lige OTP banka so košarkarji Krke v gosteh visoko s 97:78 premagali Kansai Helios Domžale in vknjižili drugo zmago, gostiteljem pa zadali prvi poraz. Lovro Buljević je k zmagi prispeval 20 točk in sedem skokov, Victor Bailey jih je dodal 15. Pri domačih je Blaž Mahkovic končal pri 23 točkah.
Preostale tekme kroga bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.
Liga OTP banka, 2. krog:
Sreda, 1. oktober:
Kansai Helios Domžale : Krka 78:97
Sobota, 4. oktober:
17.30 Zlatorog Laško - Rogaška
19.30 Hopsi Polzela - Šentjur
Ponedeljek, 6. oktober:
17.30 Podčetrtek - Šenčur
18.30 Triglav Kranj - Ilirija
Lestvica:
1. Krka 2 tekmi - 4 točke
2. Kansai Helios Domžale 2 - 3
3. Šenčur GGD 1 - 2
4. Rogaška 1 - 2
5. Ilirija 1 - 2
6. Podčetrtek 1 - 1
7. Triglav Kranj 1 - 1
8. Šentjur 1 - 1
9. Hopsi Polzela 1 - 1
10. Zlatorog Laško 1 - 1