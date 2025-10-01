Krka do zanesljive zmage v Domžalah

Za uvod v drugi krog košarkarske lige OTP banka so košarkarji Krke v gosteh visoko s 97:78 premagali Kansai Helios Domžale in vknjižili drugo zmago, gostiteljem pa zadali prvi poraz. Lovro Buljević je k zmagi prispeval 20 točk in sedem skokov, Victor Bailey jih je dodal 15. Pri domačih je Blaž Mahkovic končal pri 23 točkah.