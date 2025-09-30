Slovenski košarkar Aleksej Nikolić je po koncu evropskega prvenstva reprezentančne barve ekspresno vnovič zamenjal za dres Cedevite Olimpije, s katero ga že v sredo ob 18.30 v Stožicah čaka prva evropska preizkušnja sezone, ko se bo v prvem krogu Eurocupa slovenski prvak pomeril s špansko Manreso.

Tridesetletni Aleksej Nikolić je bil eden tistih slovenskih reprezentantov, ki so še posebej čustveno sprejeli izpad Slovenije iz letošnjega evropskega prvenstva. "Zato tudi najbolj boli, ker veš, da zmoreš in da lahko, kar smo dokazali tudi proti Nemčiji, a košarka je tudi zaradi tega najlepši šport," je v Rigi po koncu četrtfinalne tekme Slovenije in Nemčije v solzah pripovedoval slovenski organizator igre, ki je po koncu turnirja stare celine odpotoval v domovino, nato pa skupaj z Rokom Radovićem po kratkem odmoru vnovič zakorakal v dvorano Stožice in se pridružil sklepnemu delu priprav Cedevite Olimpije na novo sezono.

"Rekel bi, da sem se na vse skupaj kar hitro prilagodil, v glavi sem hitro preklopil, da je evropskega prvenstva konec in je čas za klubsko sezono. Vse to je za reprezentante povsem normalno in smo na nek način tega že navajeni. Veselim se nove sezone, mislim, da smo vsi tukaj lačni in željni dokazovanja," je nov list že obrnil slovenski reprezentant, ki je zdaj povsem osredotočen na svoje naloge v zeleno-oranžnem dresu.

EuroBasket je sklenil z razočaranjem in solzami. Foto: Guliverimage

Pripravljen na novo poglavje

191 centimetrov visoki košarkar je v lanski sezoni v dresu ljubljanskega kluba pokazal verjetno najboljše predstave v svoji karieri, v Eurocupu je v povprečju dosegal 9,8 točke in 3,8 asistence na obračun, dobre predstave pa je postopoma prenesel tudi v reprezentančni dres, kjer je bil najboljši v najpomembnejših trenutkih prvenstva. Zdaj verjame, da bo dobro formo stopnjeval tudi na uvodu v novo klubsko sezono, v kateri ga čaka sodelovanje z vnovič precej spremenjeno podobo kadra slovenskih prvakov.

"Že v času reprezentančnih priprav sem bil s fanti v stiku, predvsem z Jako in trenerjem Zvezdanom, malce sem spraševal, kakšni so fantje predvsem značajsko. Vsi so zelo delavni, mogoče imamo letos malce bolj tihe karakterje, a bomo poskušali biti glasni na igrišču. Na koncu pa se vse pokaže na parketu, glavno je, da bomo vsako tekmo prišli s pravim pristopom in energijo. To so osnove in temelji, potem pa lahko karkoli spreminjaš v taktiki. Tudi vsi novinci, ki so tukaj, želijo narediti korak naprej v svojih karierah in tako začenjajo evropsko pot," je dejal Nikolić.

Tudi letos bo še kako pomembno orožje Zvezdana Mitrovića. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče smo v primerjavi z lansko ekipo malce manj izkušeni, verjamem pa, da smo lahko hitrejši in pospešimo igro. Zvezdan je izbiral takšne igralce, ki ustrezajo njegovemu obrambnemu sistemu, ker smo lahko res agresivni ves čas na meji prekrška, posledično pa iz tega iščemo lahke koše. Vedno je malce nehvaležno govoriti in napovedovati vnaprej, bomo pa iz tekme v tekmo videli, kje smo. Trener od nas ves čas zahteva maksimalno energijo in pravi pristop in na ta način se da napake hitro reševati. Zagotovo bodo navijači lahko opazili veliko mero bojevitosti in požrtvovalnosti na igrišču," je prepričan slovenski organizator igre.

Za uvod Manresa

Za uvod se bo Olimpija pomerila s špansko Manreso, ki bo v prvič v zgodovini zaigrala v novem formatu evropskega pokala. V zadnjem desetletju so nekdanji španski prvaki igrali v ligi prvakov, kjer so lani prišli do osmine finala, v sezoni 2021/22 pa so igrali v finalu. V novo evropsko sezono pa vstopajo okrepljeni z odmevno lovoriko, saj so osvojili četrti naslov prvaka katalonske lige. "Gre za klasično špansko ekipo, ki igra zelo hitro in si želi hitro zaključevati napade, v obrambi pa so zelo agresivni in hočejo tekmece spraviti v čim več napak in posledično izgubljenih žog. Morali bomo umiriti igro," je poudaril Nikolić.

Foto: Aleš Fevžer

Ob Manresi Cedevito Olimpijo v skupini A čakajo še obračuni s Hapoel Jeruzalemom, Arisom, Slaskom Wroclaw, Venezio, Neptunasom, Bahčešehirjem, Cluj-Napoco in Hamburgom. Prvi dve ekipi po rednem delu se bosta neposredno zavihteli v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa čakajo dodatni boji osmine finala.

"Skupina je zahtevna, čakajo nas težka gostovanja. Izpostavil bi predvsem ta Hapoel s Harperjem, ki nas čaka že na drugi tekmi in vemo, da ima najvišje ambicije. Tu je še Bahčešehir, ki nas je lani izločil, Venezia … Vsi drugi smo tu nekje in se bomo podobno kot lani borili za štiri mesta, ki vodijo v četrtfinale oziroma osmino finala. Kar je pomembno, če delamo vzporednice z lansko sezono, je to, da je ekipa spet nova in iz tekme v tekmo bo treba graditi evropsko sezono," je še povedal Nikolić.

