Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek na Polzeli z 78:76 premagali Krko in si zagotovili še 14. superpokalni naslov. Srečanje je s trojko nekaj sekund pred koncem odločil Miha Cerkvenik, glasno pa je nase opozoril tudi mladi Maks Ciperle, ki ravno danes praznuje 18. rojstni dan.

Potem ko je trinajst sekund pred koncem superpokalnega obračuna na Polzeli Krka še vodila s točko razlike, je po minuti odmora tehtnico na stran Cedevite Olimpije za še šesti zaporedni naslov ljubljanske zasedbe s trojko iz kota nagnil nekdanji član novomeške zasedbe Miha Cerkvenik. Ta se je ravno letos poleti vrnil v zasedbo Cedevite Olimpije.

"V bistvu je to met, ki ga največ treniram, vsak dan grem skozi nešteto ponovitev in je met kot met. Še dobro, da je šel skozi obroč. Glede na to, da sem s tem zagotovil zmago nad ekipo, za katero sem igral prej, je občutek grenko-sladek," je dogajanje zadnjih sekund opisal 23-letni košarkar.

"Počutim se dobro, iz reprezentance sem prišel sredi začetka priprav s klubom, a zdaj sem z Olimpijo opravil že velik del priprav. Na tem obračunu smo bili slab nasprotnik, a na koncu smo na srečo dobili to tekmo in zmaga je zmaga," je dejal Cerkvenik, ki je šestim točkam dodal sedem skokov. "Nikolić in Radović sta z nami en teden, za nami res še ni veliko treningov, imeli smo še dve pripravljalni tekmi v Italiji. Mogoče danes nismo bili najbolj sveži, a mislim, da bomo, ko bo to najbolj potrebno in se bo sezona začela. Takrat bo treba od samega začetka pokazati pravi obraz."

Poleti odpadel kot 13.

Član Cedevite Olimpije je bil poleti tudi član priprav slovenske izbrane vrste, a se je nato po odločitvi selektorja Aleksandra Sekulića poslovil tik pred odhodom na evropsko prvenstvo. "Kljub vsemu je bila to res lepa izkušnja, imam jo v lepem spominu in to mi bo ostalo za vedno. Žal je grenak priokus, ker sem izpadel v zadnjem trenutku, a to, da nima nihče zagotovljenega mesta v ekipi, smo morali sprejeti že ob zboru. Žal se je to zgodilo meni. Zdaj bo treba garati, da se te stvari naslednjič ne bodo ponovile," je odločen Cerkvenik.

Ta je zdaj povsem osredotočen na delo v klubu, kjer ogromno znanja srka od trenerja Zvezdana Mitrovića. "Zvezdan je odličen trener, strokovnjak, ve, kaj dela, in vidi se mu, da iz vsakega želi potegniti maksimum. Res je super, tudi sam sem zelo motiviran in komaj čakam, da se sezona zares začne," je dodal Cerkvenik.

Pomlajena zasedba, navdušil Ciperle

Cedevita Olimpija je sicer na Polzeli nastopila v precej pomlajeni zasedbi brez številnih nosilcev igre, Krka pa se je izkazala za precej trdoživega tekmeca. Novomeščani so v zadnji četrtini vodili tudi z enajstimi točkami naskoka, a so v končnici ostali praznih rok. Za enega ključnih trenutkov tekme se je na koncu izkazala poteza Zvezdana Mitrovića, ki je 56 sekund pred koncem tretje četrtine povsem izgubil živce in v igro poslal trojico mladih košarkarjev. To so bili Martin Tonejc, Mark Hukić in Maks Ciperle, ki je že v prvem polčasu navdušil z izjemnim zabijanjem, ob Hukiću pa je odigral tudi celotno zadnjo četrtino in pokazal, da bo nanj v prihodnosti treba še kako računati.

"Pričakovali smo težko tekmo. V nekem trenutku smo res padli v igri, prikradla se je nervoza s sodniškim kriterijem, ki je bil katastrofa. Odločil sem se, da poskusim z vsemi mladimi, da bi videl, kako se bodo ob zaostanku v kombinaciji z izkušenim organizatorjem igre odzvali. Ciperle in njegova predstava sta bila po mojem mnenju najboljši del te tekme, pokazali smo novo ime, novega talenta na košarkarskem zemljevidu s podpisom Slovenije. To si je zaslužil z delom na treningu in zame je bil to najboljši del tega superpokala," je svojega varovanca, ki danes praznuje 18. rojstni dan, pohvalil Mitrović.

Ciperle ob slavju z Umojo Gibsonom, ki je osvojil tudi naziv MVP superpokala. Foto: Aleš Fevžer

"Precej pričakovano nam ni steklo v napadu, bili smo malce mrtvi. Kar zadeva nosilce igre, so bili v defenzivnem smislu pod ravnjo, potem smo krenili malce agresivneje tudi v obrambi, pa se je pod tem kriterijem zgodil prekršek za prekrškom. Res sem bil jezen, vesel sem, da so mladi zadovoljni in da se je vse skupaj izšlo najbolje, kar se je dalo. To je za njih motivacija, da delajo še bolj trdo," je prepričan črnogorski strokovnjak.

Čez teden dni že prva evropska preizkušnja

Ljubljanski zasedbi sta se sicer po evropskem prvenstvu šele prejšnji teden pridružila Rok Radović in Aleksej Nikolić, tako da kratko obdobje trenira v polni zasedbi. "Mi smo šele dobro začeli delo v polni zasedbi, imeli smo dve pripravljalni tekmi v Italiji. Proti Trstu smo odigrali dobro tekmo v polni zasedbi, proti Trevisu nista igrala Jaka in Stewart. Fantje so pokazali pravo energijo, spet se bomo uigravali med sezono, kar je ob tako težkem razporedu, ki nas čaka, katastrofa. To je veliki minus, a kar zadeva značaj fantov, so vsi super," je dodal Mitrović, ki ga čez teden dni z ljubljansko zasedbo čaka prvo srečanje letošnje sezone Eurocupa, ko bo v Stožicah gostovala Manresa.

