Trenerju Cedevite Olimpije po izključitvi še tekma suspenza

Na tekmi tretjega kroga regionalne lige ABA v nedeljo proti Zadru se bodo košarkarji Cedevite Olimpije morali znajti brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je dobil po izključitvi na prejšnji tekmi še eno tekmo suspenza.

Disciplinski sodnik regionalne lige Aba je trenerju članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdanu Mitroviću izrekel kazen suspenza ene tekme. To je storil na podlagi prijave sodnika tekme drugega kroga proti Budućnosti. Ilija Belošević ga je zaradi ugovarjanja izključil že v četrti minuti. Ljubljančani so nato doživeli prvi poraz sezone (71:88). V ligi Aba imajo tako zmago in poraz, so pa medtem stoodstotni v EuroCupu, kjer so v torek dosegli še tretjo zmago, ko so grški Aris premagali z 80:59.