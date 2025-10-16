Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
16. 10. 2025,
20.00

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Budućnost Podgorica liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović

Četrtek, 16. 10. 2025, 20.00

7 minut

Zvezdan Mitrović

Trenerju Cedevite Olimpije po izključitvi še tekma suspenza

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija : Manresa, Zvezdan Mitrović | Zvezdan Mitrović ne bo smel voditi naslednje tekme lige ABA. | Foto Aleš Fevžer

Zvezdan Mitrović ne bo smel voditi naslednje tekme lige ABA.

Foto: Aleš Fevžer

Na tekmi tretjega kroga regionalne lige ABA v nedeljo proti Zadru se bodo košarkarji Cedevite Olimpije morali znajti brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je dobil po izključitvi na prejšnji tekmi še eno tekmo suspenza.

Ilirija - Zadar, ABA
Sportal Ilirija slavila po preobratu, poraza Olimpije in Krke

Disciplinski sodnik regionalne lige Aba je trenerju članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdanu Mitroviću izrekel kazen suspenza ene tekme. To je storil na podlagi prijave sodnika tekme drugega kroga  proti Budućnosti. Ilija Belošević ga je zaradi ugovarjanja izključil že v četrti minuti. Ljubljančani so nato doživeli prvi poraz sezone (71:88). V ligi Aba imajo tako zmago in poraz, so pa medtem stoodstotni v EuroCupu, kjer so v torek dosegli še tretjo zmago, ko so grški Aris premagali z 80:59.

Cedevita Olimpija - Mega, Nikos Chougkaz
Sportal Velika smola člana Cedevite Olimpije, težave ima tudi Nikolić
Cedevita Olimpija Aris, Jaka Blažič
Sportal Odlična Cedevita Olimpija tudi po derbiju ostaja stoodstotna
Cedevita Olimpija navijači
Sportal Velik aplavz za dosežek, kakršnega v Ljubljani še ni bilo
Budućnost Podgorica liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.